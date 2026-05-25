10 Rekomendasi Kuliner Nasi Gandul Paling Nikmat di Jakarta, Perpaduan Rasa Gurih, Manis, dan Rempah yang Pas di Lidah!

JawaPos.Com - Jakarta tidak pernah kekurangan pilihan kuliner dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai kota metropolitan yang menjadi tempat bertemunya banyak budaya, ibu kota menghadirkan beragam makanan khas Nusantara yang mudah ditemukan tanpa harus pergi ke daerah asalnya.

Salah satu sajian khas Jawa Tengah yang punya penggemar cukup loyal di Jakarta adalah nasi gandul.

Kuliner yang berasal dari Pati ini dikenal lewat kuah santannya yang gurih dengan warna cokelat khas, aroma rempah yang kuat namun tetap nyaman di lidah, serta daging sapi empuk yang membuat sajian ini cocok dinikmati kapan saja.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan rempah khas Jawa menjadi daya tarik utama yang membuat nasi gandul punya karakter berbeda dibanding hidangan berkuah lainnya.

Bagi pencinta kuliner tradisional, nasi gandul menawarkan sensasi makan yang mengenyangkan sekaligus penuh rasa.

Disajikan dengan nasi hangat dan aneka lauk seperti empal, babat, paru, kikil, hingga telur, menu ini terasa cocok baik untuk makan siang yang memuaskan maupun santapan malam yang menghangatkan.

Di Jakarta, cukup banyak tempat makan yang menghadirkan nasi gandul dengan pendekatan rasa yang tetap mempertahankan ciri khas Jawa Tengah.

Mulai dari warung sederhana hingga tempat makan yang lebih nyaman untuk keluarga, pilihan yang tersedia cukup beragam untuk berbagai kebutuhan.

Dilansir dari Google Maps, inilah rekomendasi sepuluh kuliner nasi gandul di Jakarta yang wajib dicoba.

1. Nasi Gandul Khas Pati

Kalau mencari nasi gandul di pusat Jakarta dengan cita rasa yang cukup dekat dengan versi aslinya dari Pati, tempat ini layak masuk dalam daftar kunjungan.

Nasi Gandul Khas Pati dikenal menghadirkan kuah gurih yang kaya rempah dengan sentuhan manis khas Jawa yang terasa seimbang.

Aroma bumbu yang harum langsung terasa sejak hidangan disajikan, menciptakan pengalaman makan yang menggugah selera.