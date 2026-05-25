Rahasia Dapur! Daging Kurban Empuk dan Juicy Hanya Memakai Getah Pepaya dan Nanas, Mampu Melunakkan Serat Secara Alami

Lamb ribs steak/freepik
JawaPos.com - Mengolah daging kurban bisa jadi susah-susah gampang, terutama jika tekstur daging yang didapat ternyata terlalu keras dan alot.
Masakan apapun bisa terasa kurang nikmat jika teknik memasaknya tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Beberapa resep masakan nusantara setiap jenis daging biasanya memiliki teknik pengolahan yang berbeda.
Misalnya, seperti bagian has dalam (tenderloin) yang lebih cocok untuk masakan sate atau tumis daging, sementara sandung lamur (brisket) yang lebih sering dimasak menjadi gulai, rendang, dan rawon.
Hal serupa juga terjadi saat mengolah daging kurban baik sapi maupun kambing. Ada beberapa teknik yang perlu anda perhatikan sebelum memasak daging ini supaya masakan anda tidak alot dan juicy saat dimasak.
Seperti yang dilansir dari laman izi.or.id dan meatguysteakhouse.com Senin (25/5) berikut rahasia mengolah daging kurban supaya teksturnya empuk dan dagingnya juicy.
Jangan langsung memasak daging
Kesalahan pertama saat mengolah daging kurban adalah langsung memakannya setelah prosesi penyembelihan. Padahal, kondisi rigor mortis yang muncul setelah proses penyembelihan dapat membuat daging kurban anda terasa keras dan alot.
Langkah yang bisa diambil adalah mendiamkan potongan daging kurban pada suhu ruang, sampai teksturnya menjadi lebih lempuk dan rileks, sebelum akhirnya dimasak menjadi hidangan yang lezat.
Gunakan teknik memotong yang tepat
Teknik memotong daging kurban juga perlu diperhatikan saat memasak. Amati alur serat daging, kemudian anda bisa memotongnya sesuai teknik yang dianjurkan.
Untuk daging sapi, anda bisa memotongnya berlawanan arah serat sambil memotong dengan posisi tegak lurus. Sebaliknya, untuk daging kambing, anda bisa memotongnya mengikuti arah serat daging yang tersedia.
Kenali jenis daging
Potongan daging memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Oleh karena itu anda perlu memperhatikan jenis daging seperti has dalam (tenderloin) dan sandung lamur (brisket) untuk menyesuaikan dengan jenis masakan serta teknik pengolahannya.
