12 Spot Kuliner Sup Iga Favorit Warga Jakarta dengan Cita Rasa Nusantara dan Harga yang Tidak Menguras Kantong, Cocok untuk Makan Siang!

Ilustrasi sup iga di Jakarta. (Magnific)
JawaPos.Com - Jakarta sebagai kota metropolitan tidak hanya menawarkan deretan restoran modern dan kuliner internasional, tetapi juga memiliki banyak pilihan makanan Nusantara yang tetap menjadi favorit warga lokal.
Salah satu hidangan berkuah yang selalu berhasil menarik perhatian pencinta kuliner adalah sup iga.
Dengan perpaduan kaldu sapi yang gurih, aroma rempah Nusantara yang khas, serta potongan iga empuk yang mudah lepas dari tulang, hidangan ini menjadi comfort food yang cocok dinikmati kapan saja.
Baik untuk makan siang setelah aktivitas padat, makan malam bersama keluarga, hingga santapan hangat saat cuaca sedang hujan, sup iga selalu menjadi pilihan yang memuaskan.
Ada warung sederhana dengan resep tradisional yang mempertahankan rasa autentik khas Indonesia, ada pula restoran modern dengan porsi premium dan suasana nyaman.
Meski dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tinggi, ternyata masih banyak spot kuliner sup iga di Jakarta yang menawarkan rasa nikmat dengan harga yang tetap ramah di kantong.
Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas sup iga enak di Jakarta dengan cita rasa Nusantara dan harga yang bersahabat, cocok untuk makan siang.
1. Sop Iga Pak Gendut
Sop Iga Pak Gendut menjadi salah satu nama paling populer di Jakarta bagi pencinta sup iga dengan cita rasa gurih kaya rempah.
Tempat makan ini dikenal memiliki kuah kaldu yang kuat, hangat, dan terasa sangat nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.
Potongan daging iganya juga terkenal empuk dengan porsi yang cukup besar sehingga cocok untuk makan siang maupun makan malam yang mengenyangkan.
Banyak pelanggan menyukai perpaduan rasa gurih pada kuah dengan aroma rempah yang terasa menggoda sejak hidangan disajikan.
Selain sup iga, tempat ini juga biasanya menawarkan beberapa menu olahan iga lain yang tidak kalah menarik untuk dicoba bersama keluarga atau teman.
Suasana tempat makannya cukup nyaman dan sering ramai terutama saat jam makan utama.
