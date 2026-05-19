Japanese Potato Salad: Creamy, Fresh, dan Comforting Ala Jepang

Kentang yang masih hangat dicampur langsung dengan dressing membuat bumbu lebih mudah meresap dan hasil akhirnya terasa lembut banget.



Tambahan mentimun, wortel, bawang bombay, dan telur rebus membuat salad ini punya tekstur yang beragam. Ada creamy dari kentang dan mayo, crunchy segar dari mentimun dan bawang, serta rasa gurih lembut dari telur.



Bahan-bahan

1 buah kentang Yukon Gold ukuran sedang

1 buah Japanese cucumber atau Persian cucumber, iris tipis

1/4 bawang bombay kecil, iris sangat tipis

1/3 wortel, potong kecil atau iris tipis

2 telur rebus, cincang

5 sdm Japanese mayo

1 sdm rice vinegar

1 sdt gula

1 sdt kosher salt

Black pepper secukupnya



Cara Membuat

1. Rebus bahan utama

Kupas kentang lalu rebus hingga empuk. Rebus telur dan wortel secara terpisah hingga matang.

2. Siapkan mentimun

Iris tipis mentimun lalu taburi sedikit garam. Diamkan sekitar 10 menit agar air keluar, kemudian peras hingga tidak terlalu berair.

3. Buat dressing

Dalam mangkuk besar, campurkan Japanese mayo, rice vinegar, gula, garam, dan black pepper.

4. Campurkan semua bahan

Masukkan kentang hangat, mentimun, bawang bombay, wortel, dan telur rebus ke dalam dressing. Aduk perlahan hingga creamy tetapi teksturnya masih sedikit chunky.

5. Finishing

Tambahkan black pepper di atasnya dan bisa diberi topping telur rebus tambahan.

6. Dinginkan sebelum disajikan

Simpan sebentar di kulkas agar rasanya lebih menyatu dan segar saat dimakan.



Japanese Potato Salad ini punya rasa yang ringan tapi sangat comforting. Creamy dari mayo berpadu dengan kentang lembut, sementara mentimun dan bawang memberi sensasi segar yang balance. Cocok dimakan langsung, jadi isi sandwich, atau pendamping ayam goreng dan beef bowl ala Jepang.



Sebagai penutup, salad ini membuktikan kalau hidangan sederhana bisa terasa spesial hanya dengan kombinasi bahan dan tekstur yang pas. Simple, creamy, dan bikin susah berhenti nyendok!