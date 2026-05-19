Japanese Potato Salad: Creamy, Fresh, dan Comforting Ala Jepang

Potret Japanese potato salad creamy yang simpel. (Sumber: instagram.com/@matthewlud)
JawaPos.com - Japanese Potato Salad adalah salah satu comfort food khas Jepang yang sederhana tapi selalu bikin ketagihan.
Berbeda dari potato salad biasa, versi Jepang punya tekstur yang lebih creamy namun tetap chunky, dengan rasa gurih, sedikit manis, dan segar dari sayuran.
Resep dari @matthewlud ini cocok banget dijadikan side dish, bekal, atau menu pendamping berbagai makanan.
Rahasia kelezatan salad ini ada pada penggunaan Japanese mayo seperti Kewpie yang punya rasa lebih creamy dan umami dibanding mayones biasa.
Kentang yang masih hangat dicampur langsung dengan dressing membuat bumbu lebih mudah meresap dan hasil akhirnya terasa lembut banget.
Tambahan mentimun, wortel, bawang bombay, dan telur rebus membuat salad ini punya tekstur yang beragam. Ada creamy dari kentang dan mayo, crunchy segar dari mentimun dan bawang, serta rasa gurih lembut dari telur.
Bahan-bahan
1 buah kentang Yukon Gold ukuran sedang
1 buah Japanese cucumber atau Persian cucumber, iris tipis
1/4 bawang bombay kecil, iris sangat tipis
1/3 wortel, potong kecil atau iris tipis
2 telur rebus, cincang
5 sdm Japanese mayo
1 sdm rice vinegar
1 sdt gula
1 sdt kosher salt
Black pepper secukupnya
Cara Membuat
1. Rebus bahan utama
Kupas kentang lalu rebus hingga empuk. Rebus telur dan wortel secara terpisah hingga matang.
2. Siapkan mentimun
Iris tipis mentimun lalu taburi sedikit garam. Diamkan sekitar 10 menit agar air keluar, kemudian peras hingga tidak terlalu berair.
3. Buat dressing
Dalam mangkuk besar, campurkan Japanese mayo, rice vinegar, gula, garam, dan black pepper.
4. Campurkan semua bahan
Masukkan kentang hangat, mentimun, bawang bombay, wortel, dan telur rebus ke dalam dressing. Aduk perlahan hingga creamy tetapi teksturnya masih sedikit chunky.
5. Finishing
Tambahkan black pepper di atasnya dan bisa diberi topping telur rebus tambahan.
6. Dinginkan sebelum disajikan
Simpan sebentar di kulkas agar rasanya lebih menyatu dan segar saat dimakan.
Japanese Potato Salad ini punya rasa yang ringan tapi sangat comforting. Creamy dari mayo berpadu dengan kentang lembut, sementara mentimun dan bawang memberi sensasi segar yang balance. Cocok dimakan langsung, jadi isi sandwich, atau pendamping ayam goreng dan beef bowl ala Jepang.
Sebagai penutup, salad ini membuktikan kalau hidangan sederhana bisa terasa spesial hanya dengan kombinasi bahan dan tekstur yang pas. Simple, creamy, dan bikin susah berhenti nyendok!
