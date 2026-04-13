Japanese Potato Salad: Creamy, Sehat, dan Tetap Nikmat

JawaPos.com - Lagi pengen ngemil tapi tetap jaga pola makan? Japanese Potato Salad ini bisa jadi solusi yang pas banget.

Sesuai dengan konsep #DietTetepNikmat, salad ini nggak cuma sehat tapi juga tetap enak dan mengenyangkan.

Berbeda dari potato salad biasa, versi Jepang ini punya tekstur yang lebih creamy tapi tetap ringan. Rahasianya ada di penggunaan Greek yoghurt yang jadi pengganti mayo, jadi lebih rendah kalori tapi tetap gurih.

Dilansir dari @jennidish isiannya juga lengkap, ada kentang yang lembut, sayuran seperti wortel dan brokoli yang kaya serat, serta tambahan protein dari ayam dan telur. Jadi bukan cuma camilan, tapi juga bisa jadi menu makan praktis.

Cocok banget buat kamu yang lagi diet atau sekadar ingin makan lebih sehat tanpa harus mengorbankan rasa.

Bahan-bahan

½ kg kentang (rebus)

1 wortel (rebus, potong kecil)

Brokoli (rebus secukupnya)