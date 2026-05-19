20 Rekomendasi Cafe di Blok M yang Cocok untuk Nongkrong dan WFC, Lengkap dengan Harga Terbaru

JawaPos.com - Cafe di Blok M menjadi salah satu destinasi favorit anak muda Jakarta untuk nongkrong hingga work from cafe (WFC).

Dengan banyaknya pilihan tempat yang aesthetic, nyaman, dan memiliki menu beragam, kawasan ini selalu ramai dikunjungi.

Melansir dari laman GoPay dan Traveloka, berikut 20 rekomendasi cafe di Blok M yang wajib kamu coba lengkap dengan kisaran harganya:

1. Filosofi Kopi Melawai

Filosofi Kopi Melawai merupakan cafe legendaris di Blok M yang populer berkat film dengan nama yang sama. Tempat ini menawarkan suasana santai dan nyaman untuk nongkrong atau menikmati kopi berkualitas. Menu andalannya seperti Long Black memiliki cita rasa khas yang autentik. Area yang cukup luas juga membuatnya cocok untuk berkumpul bersama teman.

Harga: Rp50.000–Rp100.000/orang

2. Suasana Kopi

Suasana Kopi merupakan cafe strategis di Blok M yang mudah diakses dan cocok untuk nongkrong santai atau WFC. Dengan konsep minimalis dan suasana tenang, tempat ini nyaman untuk beraktivitas. Menu yang ditawarkan beragam, mulai dari Americano hingga Kopi Susu Jakarta, serta camilan seperti cookies dan croissant. Pelayanan yang cepat dan suasana cozy menjadi daya tariknya.

Harga: Rp25.000–Rp50.000/orang