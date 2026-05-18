12 Kuliner Pempek Paling Enak di Jogja: Rasa Autentik, Porsi Memuaskan, Harga Bersahabat!

Ilustrasi kuliner pempek di Jogja. (Pexels/ Nunun Dy)
JawaPos.Com - Yogyakarta dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang sangat kaya, mulai dari makanan khas lokal hingga sajian Nusantara dari berbagai daerah yang mudah ditemukan di berbagai sudut kota.
Di tengah dominasi gudeg, sate klathak, bakmi Jawa, dan aneka makanan tradisional lainnya, pempek juga memiliki tempat istimewa di hati para pencinta kuliner Jogja.
Makanan khas Palembang ini terkenal dengan teksturnya yang kenyal, isian yang menggoda, serta kuah cuko dengan perpaduan rasa asam, manis, gurih, dan pedas yang mampu membangkitkan selera sejak gigitan pertama.
Menariknya, banyak tempat makan pempek di Jogja yang mampu menghadirkan rasa autentik dengan kualitas yang memuaskan.
Mulai dari pempek kapal selam dengan telur yang melimpah, lenjer, adaan, kulit, hingga tekwan hangat yang cocok dinikmati kapan saja.
Tidak hanya soal rasa, banyak tempat juga menawarkan porsi yang pas dan harga yang masih sangat bersahabat, menjadikan pempek sebagai pilihan favorit untuk makan siang, camilan sore, atau santapan santai bersama keluarga.
Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas kuliner pempek paling enak di Jogja dengan rasa autentik, porsi memuaskan, dan harga bersahabat.
1. Pempek Ny. Kamto
Pempek Ny. Kamto menjadi salah satu nama paling populer bagi pencinta pempek di Yogyakarta.
Tempat ini dikenal dengan sajian pempek khas Palembang yang memiliki tekstur kenyal, rasa ikan yang cukup terasa, serta kuah cuko dengan perpaduan manis, asam, dan pedas yang seimbang.
Menu favorit di sini tentu pempek kapal selam dengan isian telur yang pas, namun tersedia juga lenjer, adaan, kulit, hingga tekwan yang cocok dinikmati saat cuaca dingin atau hujan.
Daya tarik utama Pempek Ny. Kamto terletak pada konsistensi rasa dan kualitas bahan yang tetap terjaga meski sudah lama dikenal masyarakat.
Tempatnya juga cukup nyaman untuk makan santai bersama keluarga maupun teman, sehingga sering menjadi pilihan kuliner Nusantara di area Jogja.
Untuk menikmati menu di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp25.000 hingga Rp80.000 per orang, sementara alamat lengkapnya berada di Jalan Kaliurang KM 5,2 Nomor 27, Karang Wuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2. Pempek Farina
