Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 18 Mei 2026 | 01.52 WIB

5 Ragam Oleh-Oleh Khas Pasuruan, Wajib Dibeli Saat Berkunjung ke Kawasan Wisata Tretes dan Prigen

Ilustrasi bipang khas Pasuruan/YouTube @MasnyaBaikOfficial

JawaPos.com-Pasuruan, kota di Jawa Timur yang memiliki suasana nyaman dan udara yang sejuk. Di pasuruan anda bisa menemukan berbagai destinasi wisata alam, terutama di kawasan Tretes dan prigen. Yang terkenal dengan hawa dinginnya. 

Tidak hanya wisatanya, kuliner khas Pasuruan juga memiliki cita rasa khas yang jarang ditemui di Kota lain.

Sebut saja lontong kupang, rawon nguling, sate komoh, dan wedang ronde yang cocok dinikmati saat suhu dingin. Tidak hanya kulinernya, kota Pasuruan juga memiliki beragam oleh-oleh tradisional yang selalu dirindukan.

Berikut lima oleh-oleh khas Pasuruan yang dirangkum dari kanal YouTube @MasnyaBaikOfficial, khusus untuk anda yang sedang bingung mencari buah tangan paling ikonik di kota ini.

Rekomendasi ini bisa anda jadikan oleh-oleh bagi keluarga, sahabat, dan orang terkasih.

Ikan lempuk krispi merupakan oleh-oleh khas yang hanya bisa ditemukan di Kota Pasuruan. Ikan ini hanya ditemukan di Ranu Grati Pasuruan. Ikan lempuk krispi diolah menjadi keripik ikan atau rempeyek, dengan cita rasa renyah dan gurih. Ikan lempuk krispi sangat cocok dijadikan cemilan atau lauk makan. Anda bisa mendapatkan oleh-oleh ini hanya dengan merogoh kocek sebesar 10 ribu rupiah saja per pack.

Permen jahe adalah makanan asli dari Kota Pasuruan. Permen jahe terbuat dari campuran jahe dan gula. Permen jahe pasuruan berbeda dari permen jahe yang lain, karena dibungkus dengan kertas dengan ilustrasi yang khas. Permen jahe satu pack dihargai Rp 5 ribu rupiah saja. Permen jahe pasuruan memiliki rasa manis, chewy, dan menghangatkan tubuh.

Bipang jangkar merupakan oleh-oleh paling melegenda di Pasuruan. Resep asli bipang jangkar diketahui sudah ada sejak tahun 1949. Camila legendaris yang satu ini berbahan dasar beras ketan dengan rasa manis legit. Satu pack bipang jangkar dihargai sebesar Rp 20 ribu rupiah.

