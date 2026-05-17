5 Ragam Oleh-Oleh Khas Pasuruan, Wajib Dibeli Saat Berkunjung ke Kawasan Wisata Tretes dan Prigen

Ilustrasi bipang khas Pasuruan/YouTube @MasnyaBaikOfficial
JawaPos.com-Pasuruan, kota di Jawa Timur yang memiliki suasana nyaman dan udara yang sejuk. Di pasuruan anda bisa menemukan berbagai destinasi wisata alam, terutama di kawasan Tretes dan prigen. Yang terkenal dengan hawa dinginnya.
Tidak hanya wisatanya, kuliner khas Pasuruan juga memiliki cita rasa khas yang jarang ditemui di Kota lain.
Sebut saja lontong kupang, rawon nguling, sate komoh, dan wedang ronde yang cocok dinikmati saat suhu dingin. Tidak hanya kulinernya, kota Pasuruan juga memiliki beragam oleh-oleh tradisional yang selalu dirindukan.
Berikut lima oleh-oleh khas Pasuruan yang dirangkum dari kanal YouTube @MasnyaBaikOfficial, khusus untuk anda yang sedang bingung mencari buah tangan paling ikonik di kota ini.
Rekomendasi ini bisa anda jadikan oleh-oleh bagi keluarga, sahabat, dan orang terkasih.
Ikan Lempuk Krispi
Ikan lempuk krispi merupakan oleh-oleh khas yang hanya bisa ditemukan di Kota Pasuruan. Ikan ini hanya ditemukan di Ranu Grati Pasuruan. Ikan lempuk krispi diolah menjadi keripik ikan atau rempeyek, dengan cita rasa renyah dan gurih. Ikan lempuk krispi sangat cocok dijadikan cemilan atau lauk makan. Anda bisa mendapatkan oleh-oleh ini hanya dengan merogoh kocek sebesar 10 ribu rupiah saja per pack.
Permen Jahe
Permen jahe adalah makanan asli dari Kota Pasuruan. Permen jahe terbuat dari campuran jahe dan gula. Permen jahe pasuruan berbeda dari permen jahe yang lain, karena dibungkus dengan kertas dengan ilustrasi yang khas. Permen jahe satu pack dihargai Rp 5 ribu rupiah saja. Permen jahe pasuruan memiliki rasa manis, chewy, dan menghangatkan tubuh.
Bipang Jangkar
Bipang jangkar merupakan oleh-oleh paling melegenda di Pasuruan. Resep asli bipang jangkar diketahui sudah ada sejak tahun 1949. Camila legendaris yang satu ini berbahan dasar beras ketan dengan rasa manis legit. Satu pack bipang jangkar dihargai sebesar Rp 20 ribu rupiah.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!