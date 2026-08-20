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Nurul Adriyana Salbiah
Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.47 WIB

5 Rekomendasi Kuliner Jogja yang Ramah di Kantong, Harga Mulai Rp 9.000

Lumpia Samijaya Malioboro yang disajikan dengan saus bawang putih. (Instagram @lumpia_samijaya_malioboro) - Image

Lumpia Samijaya Malioboro yang disajikan dengan saus bawang putih. (Instagram @lumpia_samijaya_malioboro)

 
JawaPos.com - Jogjakarta atau Jogja memang terkenal dengan wisata kulinernya yang ramah di kantong. Mulai dari Rp 9.000an, kamu bisa menikmati makanan khas Jogja dengan rasanya yang tidak murahan alias enak.
 
Surga kuliner tak hanya sebatas daerah Malioboro saja. Masih banyak kuliner disudut Jogja lainnya yang siap menggoyangkan lidah kamu. Mulai dari gudeg dengan cita rasa khas, nasi kuning dengan berbagai pilihan lauk, hingga chicken steak dan jajanan yang cocok dijadikan oleh-oleh. 
 
Berdasarkan ulasan dari akun TikTok @alvaro.rival yang dikutip pada (20/08), berikut lima kuliner di Jogja yang bisa kamu coba!
 
 
1. Gudeg Mbok Lindu
 
Untuk kamu yang ingin mencicipi gudeg dengan rasa manis yang tidak terlalu dominan, Gudeg Mbok Lindu bisa menjadi salah satu pilihan. Berlokasi di Jl. Sosrowijayan No. 41-43, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, gudeg ini menawarkan cita rasa khas dengan perpaduan gurih dan pedas yang membuat rasanya terasa lebih seimbang.
 
Beragam pilihan topping juga tersedia, mulai dari telur, ayam, krecek, hingga ati ampela. Harganya berkisar Rp 20.000-Rp 50.000, dengan pilihan menu paket maupun lauk tambahan. Gudeg Mbok Lindu buka mulai pukul 06.30 hingga 12.00 WIB.  
 
2. Nasi kuning muna cung
 
Jika ingin menikmati nasi kuning dengan pilihan lauk yang beragam, Kamu bisa mencoba Nasi Kuning Muna Cung. Tempat ini berlokasi di Pasar Pathuk, tepatnya di Jl. Beskalan No. 27, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 
Pilihan toppingnya cukup beragam, mulai dari sate ayam, ayam suwir, empal, hingga babat. Perpaduan nasi kuning dan berbagai lauk tersebut menghasilkan cita rasa yang kaya dalam setiap suapan. Rasa manis, gurih, dan pedas berpadu menjadi satu, memberikan sensasi rasa yang beragam. Harganya mulai dari Rp 16.000. Nasi Kuning Muna Cung buka mulai pukul 06.30 hingga 11.00 WIB.
 
3. Cikstik (Chicken Steak) VRTX Tugu
 
Untuk pencinta hidangan gurih dengan pilihan saus yang variatif, Cikstik atau Chicken Steak VRTX Tugu layak kamu coba. Berlokasi di Compound Space, Jl. Margo Utomo No. 38, tenant C4, Kec. Jetis, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat ini punya Mac and Cheese Chicken Steak sebagai salah satu menu andalannya. Belum puas dengan satu rasa? kamu bisa mencoba beragam pilihan saus lain, dari mushroom sampai mentai yang bisa disesuaikan dengan selera kamu. 
 
Daging chicken steak-nya terasa empuk dan juicy, dengan saus yang melimpah di setiap bagian. Perpaduan rasa gurih dan creamy membuat chicken steak ini semakin nikmat. Selain menu gurih, Cikstik juga punya pilihan dessert, salah satunya tiramisu yang cocok jadi penutup setelah menyantap chicken steak. Harganya mulai dari sekitar Rp25.000 dan tempat ini buka mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.
 
4. Lumpia Samijaya
 
Lumpia Samijaya menjadi salah satu jajanan yang bisa dicoba saat berkunjung ke kawasan Malioboro. Berlokasi di Jl. Malioboro, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat ini menawarkan lumpia dengan isian yang cukup melimpah. 
 
Isian sayur, ayam, dan telur menghasilkan rasa gurih dengan tekstur yang bervariasi di setiap gigitan, ditambah saus bawang putih yang menemani di setiap suapan. Buat kamu yang ingin membawa pulang sebagai oleh-oleh, tidak perlu khawatir karena tersedia juga pilihan frozen food yang bisa kamu pesan. Untuk harga, lumpia special dibanderol Rp 10.000, sementara lumpia ayam seharga Rp 9.000. Tempat ini buka dari jam 09.30 hingga 21.00 WIB.
 
5. Yammie Pathuk
 
Yammie Pathuk bisa menjadi pilihan yang pas buat kamu pencinta mie. Tempat ini berlokasi di Jl. Kemetiran Kidul No. 63, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menu andalan berupa mi pipih yang dilengkapi berbagai topping.
 
Dalam satu porsinya, mi disajikan bersama ayam, bawang goreng, pangsit rebus, dan daun bawang, menghasilkan cita rasa asin dan gurih yang cocok buat penggemar mi dengan rasa yang sederhana. Untuk harga, Yamie Pathuk membanderol menunya mulai dari Rp 15.000, dan buka mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB.
Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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