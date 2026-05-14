Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 15 Mei 2026 | 00.53 WIB

Bikin Kangen Bandung, 9 Rekomendasi Oleh-Oleh yang Selalu Dicari di Kota Kembang yang Wajib Dibawa Pulang

Ilustrasi Makuta/@10bestid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

JawaPos.com-Bandung memang tidak pernah kehabisan cerita soal kreasi kuliner yang lezat dan menggugah selera.

Selalu ada yang baru di kota ini. Mulai dari makuta yang sudah populer sejak lama sampai cheesecuit yang kini tengah viral dan banyak diburu wisata.

Tidak hanya kemasannya yang cantik, harga yang ramah di kantong, dan cita rasa yang memanjakan lidah. 

Mulai dari kudapan manis, gurih, sampai pahit yang unik dan bikin ketagihan, semua oleh-oleh kota Kembang ini.mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid berikut oleh-oleh yang wajib anda bawa pulang, saat ke Kota Bandung.

Tiramisusu by Chocomory merupakan oleh-oleh yang wajib diborong oleh pecinta coklat. Menggunakan coklat yang melimpah dan berkualitas, dengan layer yang berlapis-lapis membuat anda merasa puas saat menyantapnya.  Anda bisa mendapatkan tiramisusu ini di Jl. Anggrek No.48 Cihapit. 

Makuta merupakan pelopor roti kekinian yang berdiri sejak tahun 2017. Makuta merupakan olahan roti spons yang berbalut saus manis untuk setiap varian cake nya. Makuta beralamat di Jl. Van Devener No.2 Kebon Pisang. 

Bolu susu lembang menjadi oleh-oleh wajib saat anda ke Bandung. Kue spons dengan rasa susu yang kuat menjadi istimewa saat diberi berbagai topping seperti keju sisir, coklat, dan juga vanilla.

Bandung Kunafe juga wajib anda borong. Roti ini memiliki aneka varian rasa, mulai dari coklat, keju, tiramisu, nutella, dan durian. Bandung kunafe memiliki kemasan yang canting dengan topping dan feeling melimpah, sehingga cocok dijadikan oleh-oleh yang worth it saat ke Bandung.

Roti leutik merupakan roti dengan ukuran mini dengan berbagai varian rasa. Anda bisa memilih aneka varian dengan full topping di atasnya. Roti ini cocok dijadikan oleh-oleh karena kemasannya yang modern dan menarik. Lokasi roti leutik ini berada di Jl. Karawitan No.62, BuahBatu. Roti leutik ini sangat cocok dijadikan camilan dan teman minum teh.

Roti macan merupakan oleh-oleh yang berisikan cranberry cheese yang lezat. Produk roti ini dibuat dalam bentuk loaf dan dengan filling yang melimpah. Varian rasanya juga beragam, mulai dari coklat dan keju.   

