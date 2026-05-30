Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 30 Mei 2026 | 18.45 WIB

Cari Oleh-Oleh Khas Kediri? Ini 10 Daftar Toko yang Banyak Direkomendasikan untuk Masuk Daftar Kunjungan

Ilustrasi oleh-oleh khas Kediri (Google Maps)

JawaPos.com - Kediri tidak hanya dikenal dengan beragam destinasi wisata dan kuliner legendarisnya, tetapi juga memiliki banyak pusat oleh-oleh yang menarik untuk dikunjungi.

Mulai dari makanan khas, camilan tradisional, hingga kerajinan tangan yang unik, semuanya bisa menjadi buah tangan istimewa untuk keluarga maupun teman.

Dilansir dari laman Nahwa Tour dan Master Diskon, berikut beberapa toko oleh-oleh khas Kediri yang populer dan sering menjadi tujuan wisatawan saat berkunjung ke Kota Tahu ini.

1. Gethuk Pisang Jatisari

Jika berbicara tentang oleh-oleh khas Kediri, gethuk pisang menjadi salah satu yang paling banyak dicari.

Gethuk Pisang Jatisari menawarkan olahan pisang dengan cita rasa manis alami dan tekstur lembut yang khas.

Produk ini dibuat dari pisang pilihan dan telah menjadi ikon kuliner Kediri selama bertahun-tahun. Selain tahan cukup lama, kemasannya juga praktis untuk dibawa bepergian.

2. Toko Oleh-Oleh Khas Kediri Tahu Takwa POO (Toko Oen)

Tahu takwa merupakan salah satu kuliner paling terkenal dari Kediri. Di Toko Oen, pengunjung dapat menemukan tahu takwa dengan kualitas yang terjaga dan rasa gurih yang khas.

Banyak wisatawan sengaja mampir ke tempat ini untuk membeli tahu kuning legendaris yang cocok dijadikan lauk maupun camilan selama perjalanan.

3. Tenun Ikat Bandar

Bagi yang ingin membawa pulang oleh-oleh selain kuliner, Tenun Ikat Bandar bisa menjadi pilihan menarik. Produk tenun khas Kediri ini memiliki motif yang beragam dengan sentuhan budaya lokal yang kuat.

Kain tenun tersebut sering dijadikan bahan pakaian, aksesori, maupun koleksi kerajinan yang bernilai seni tinggi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
11 Oleh-Oleh dari Sidoarjo yang Banyak Direkomendasikan untuk Buah Tangan, Mulai dari Kuliner hingga Kerajinan Khas - Image
Lifestyle

11 Oleh-Oleh dari Sidoarjo yang Banyak Direkomendasikan untuk Buah Tangan, Mulai dari Kuliner hingga Kerajinan Khas

Sabtu, 30 Mei 2026 | 15.52 WIB

10 Oleh-Oleh Khas Ngawi yang Enak dan Khas, Cocok Dibawa Pulang Jadi Buah Tangan untuk Keluarga - Image
Kuliner

10 Oleh-Oleh Khas Ngawi yang Enak dan Khas, Cocok Dibawa Pulang Jadi Buah Tangan untuk Keluarga

Minggu, 24 Mei 2026 | 08.50 WIB

Oleh-Oleh Wonosobo Setelah Mendaki Gunung Dieng, Carica Manisan Segar yang Wajib di Beli dan Deretan Buah Tangan Lain yang Wajib Masuk Daftar Belanjaan - Image
Kuliner

Oleh-Oleh Wonosobo Setelah Mendaki Gunung Dieng, Carica Manisan Segar yang Wajib di Beli dan Deretan Buah Tangan Lain yang Wajib Masuk Daftar Belanjaan

Selasa, 19 Mei 2026 | 03.00 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore