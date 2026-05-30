Cari Oleh-Oleh Khas Kediri? Ini 10 Daftar Toko yang Banyak Direkomendasikan untuk Masuk Daftar Kunjungan

Ilustrasi oleh-oleh khas Kediri (Google Maps)

JawaPos.com - Kediri tidak hanya dikenal dengan beragam destinasi wisata dan kuliner legendarisnya, tetapi juga memiliki banyak pusat oleh-oleh yang menarik untuk dikunjungi.

Mulai dari makanan khas, camilan tradisional, hingga kerajinan tangan yang unik, semuanya bisa menjadi buah tangan istimewa untuk keluarga maupun teman.

Dilansir dari laman Nahwa Tour dan Master Diskon, berikut beberapa toko oleh-oleh khas Kediri yang populer dan sering menjadi tujuan wisatawan saat berkunjung ke Kota Tahu ini.

1. Gethuk Pisang Jatisari

Jika berbicara tentang oleh-oleh khas Kediri, gethuk pisang menjadi salah satu yang paling banyak dicari.

Gethuk Pisang Jatisari menawarkan olahan pisang dengan cita rasa manis alami dan tekstur lembut yang khas.

Produk ini dibuat dari pisang pilihan dan telah menjadi ikon kuliner Kediri selama bertahun-tahun. Selain tahan cukup lama, kemasannya juga praktis untuk dibawa bepergian.

2. Toko Oleh-Oleh Khas Kediri Tahu Takwa POO (Toko Oen)

Tahu takwa merupakan salah satu kuliner paling terkenal dari Kediri. Di Toko Oen, pengunjung dapat menemukan tahu takwa dengan kualitas yang terjaga dan rasa gurih yang khas.

Banyak wisatawan sengaja mampir ke tempat ini untuk membeli tahu kuning legendaris yang cocok dijadikan lauk maupun camilan selama perjalanan.

3. Tenun Ikat Bandar

Bagi yang ingin membawa pulang oleh-oleh selain kuliner, Tenun Ikat Bandar bisa menjadi pilihan menarik. Produk tenun khas Kediri ini memiliki motif yang beragam dengan sentuhan budaya lokal yang kuat.