Tak Hanya Bakpia, 8 Buah Tangan Khas Ini Wajib Anda Bawa Pulang Jika Berkunjung ke Jogja

Ilustrasi coklat monggo/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Jogja memang selalu menarik untuk dikunjungi, apalagi saat musim liburan saat ini.
Tidak lengkap pulang dari Jogja dengan tangan kosong. Selalu ada saja hal menarik yang ingin anda bawa pulang selepas dari Jogja.
Tidak hanya bakpia yang sudah melegenda, masih banyak pilihan oleh-oleh lain yang tidak kalah menariknya.
Jogja juga dikenal dengan aneka kue tradisionalnya, bahkan salah satunya ada yangmemiliki rasa yang mirip seperti mochi.selain itu, ada juga coklat monggo yang menjadi salah satu ikon kota ini karena khas produksi asli dari Jogjakarta
Citarasanya yang autentik dan khas, membuat anda selalu teringat pada Kota Jogja. Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid berikut oleh-oleh yang bisa anda bawa pulang, selain bakpia yang punya rasa beragam dan siap memanjakan lidah anda.
Yangko Pak Prapto
Yangko memiliki rasa yang mirip seperti mochi. Yangko berbahan dasar tepung ketan dengan berbagai varian rasa mulai dari original, kacang, coklat, strawberry, nangka, dan durian. Yangko Pak Prapto ini beralamat di Jl. Pramuka No.82 Giwangan.
Coklat Monggo
Bagi anda pecinta coklat, anda wajib memborong oleh-oleh yang satu ini. Coklat monggo merupakan dessert manis asli jogja, yang memiliki varian produk. Mulai dari coklat bar, coklat batang, sampai minuman coklat. Anda bisa menemukan coklat asli Jogja ini yang lokasinya di Jl.Tirtodipuran No.10.
Keripik Belut Citra Rasa
Keripik Belut Citra Rasa menjual produk keripik belut dengan tekstur krispi dan gurih. Usaha rumahan ini menyajikan keripik dengan kemasan yang aman, harga terjangkau, dan rasa yang lezat.
Jadah Tempe Mbah Carik
Kurang lengkap jika anda tidak membungkus jadah tempe mbah carik. Jadah tempe merupakan olahan ketan kukus dengan perpaduan tempe bacem yang manis legit. Jadah tempe ini merupakan makanan khas favoritnya warga Kaliurang, Sleman.
Oseng Mercon Bu Narti
Jogja juga memiliki oleh-oleh berani dengan rasa pedas. Oseng Mercon Bu Narti, bisa anda bawa pulang sebagai teman makan nasi anda di rumah. Oseng Mercon Bu Narti berisi tumisan daging dengan bumbu cabai yang melimpah. Tersedia dalam kemasan kaleng yang awet selama berminggu-minggu. Anda bisa memilih oseng ayam, cumi, dan juga daging sapi.
