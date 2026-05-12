Nola Amalia Rosyada
Selasa, 12 Mei 2026 | 17.54 WIB

Ayam Madu Paprika: Gurih Manis dengan Aroma Rempah yang Menggoda

Potret ayam madu paprika yang juicy dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan smoky. (Sumber: instagram.com/@aqillahaliffah)

JawaPos.com - Olahan ayam memang tidak pernah gagal jadi menu favorit keluarga. Kali ini, ada resep ayam madu paprika yang punya perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit smoky dari paprika bubuk. 

Seperti dikutip dari @aqillahaliffah dengan inspirasi resep dari @hildansl, menu ini simpel tapi rasanya bikin nagih.

Paha ayam fillet dipilih karena teksturnya lebih juicy dan lembut setelah dimasak. Marinasi sederhana membuat rasa ayam lebih meresap, sementara saus madu dan kecap asin memberikan kombinasi manis gurih yang seimbang. Tambahan paprika bubuk juga membuat aroma masakan jadi lebih harum dan menggoda.

Menu ini cocok disantap dengan nasi hangat atau dijadikan lauk praktis untuk makan siang dan makan malam.

Bahan Marinasi Ayam:

4 potong paha ayam fillet

2 sdt kaldu bubuk

Sedikit garam

1/2 sdm bawang putih bubuk

1/2 sdt lada

Editor: Hanny Suwindari
