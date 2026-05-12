Ayam Madu Paprika: Gurih Manis dengan Aroma Rempah yang Menggoda

Potret ayam madu paprika yang juicy dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan smoky. (Sumber: instagram.com/@aqillahaliffah)
JawaPos.com - Olahan ayam memang tidak pernah gagal jadi menu favorit keluarga. Kali ini, ada resep ayam madu paprika yang punya perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit smoky dari paprika bubuk.
Seperti dikutip dari @aqillahaliffah dengan inspirasi resep dari @hildansl, menu ini simpel tapi rasanya bikin nagih.
Paha ayam fillet dipilih karena teksturnya lebih juicy dan lembut setelah dimasak. Marinasi sederhana membuat rasa ayam lebih meresap, sementara saus madu dan kecap asin memberikan kombinasi manis gurih yang seimbang. Tambahan paprika bubuk juga membuat aroma masakan jadi lebih harum dan menggoda.
Menu ini cocok disantap dengan nasi hangat atau dijadikan lauk praktis untuk makan siang dan makan malam.
Bahan Marinasi Ayam:
4 potong paha ayam fillet
2 sdt kaldu bubuk
Sedikit garam
1/2 sdm bawang putih bubuk
1/2 sdt lada
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi