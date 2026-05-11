10 Kuliner Mie Aceh di Yogyakarta yang Cocok untuk Menemani Nongkrong Santai Bersama Teman ataupun Keluarga

JawaPos.Com - Yogyakarta tidak pernah kehabisan ide untuk memanjakan para pecinta kuliner.

Selain gudeg, bakmi Jawa, sate klathak, hingga angkringan yang sudah menjadi identitas kota ini, Jogja juga punya banyak spot kuliner Nusantara yang layak diburu, salah satunya Mie Aceh.

Hidangan khas Tanah Rencong ini punya daya tarik yang sulit ditolak berkat racikan rempah yang kuat, aroma yang menggoda, serta sensasi gurih pedas yang langsung membangkitkan selera.

Tekstur mie yang tebal dan kenyal berpadu sempurna dengan pilihan topping seperti daging sapi, ayam, kambing, hingga seafood, menjadikan satu porsi Mie Aceh terasa begitu memuaskan untuk disantap kapan saja.

Menariknya, sejumlah tempat makan Mie Aceh di Yogyakarta bukan hanya menawarkan rasa autentik, tetapi juga suasana nyaman yang cocok untuk nongkrong santai bersama teman, keluarga, maupun rekan kerja.

Ada tempat dengan konsep sederhana yang selalu ramai karena rasa bumbunya medok dan bikin nagih, ada pula spot makan yang nyaman untuk ngobrol panjang sambil menikmati sajian hangat.

Mulai dari Mie Aceh goreng dengan aroma smoky yang khas hingga Mie Aceh kuah yang kaya rasa, setiap tempat punya karakter tersendiri yang membuat pelanggan ingin kembali lagi.

Bagi Anda yang sedang mencari tempat makan Mie Aceh enak di Jogja untuk agenda kuliner berikutnya, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh kuliner Mie Aceh di Yogyakarta yang dikenal punya rasa juara dan cocok untuk menemani momen santai bersama orang terdekat.

1. Mie Aceh Bang Jaly Jogja

Mie Aceh Bang Jaly menjadi salah satu spot favorit pecinta kuliner Aceh di Yogyakarta yang hampir tidak pernah sepi pengunjung, terutama pada jam makan malam.

Tempat ini dikenal dengan racikan rempah yang kuat dan cita rasa autentik yang langsung terasa sejak suapan pertama.

Tekstur mie yang tebal dan kenyal berpadu sempurna dengan bumbu medok khas Aceh yang kaya aroma rempah seperti kapulaga, kari, jintan, dan bawang yang dimasak hingga meresap.

Sensasi gurih dan pedasnya terasa seimbang sehingga cocok untuk pencinta makanan berbumbu kuat.