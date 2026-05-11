11 Spot Mie Aceh di Bandung dengan Racikan Rempah Khas yang Membuat Makan Jadi Lebih Nikmat, Cita Rasanya Sulit Ditandingi!

Ilustrasi mie aceh di Bandung. (Magnific)
JawaPos.Com - Bandung dikenal sebagai salah satu kota kuliner terbaik di Indonesia dengan pilihan makanan yang nyaris tidak ada habisnya.
Dari jajanan kaki lima, kuliner legendaris, hingga hidangan Nusantara dari berbagai daerah, semuanya bisa dengan mudah ditemukan di Kota Kembang.
Di tengah dominasi makanan khas Sunda yang begitu populer, Mie Aceh justru menjadi salah satu kuliner berempah yang punya banyak penggemar setia.
Tekstur mie yang tebal dan kenyal, dipadukan dengan kuah rempah yang pekat, aroma khas yang menggoda, serta sensasi gurih pedas yang kuat membuat hidangan ini selalu berhasil memanjakan lidah.
Yang membuat Mie Aceh di Bandung menarik adalah banyak tempat makan yang mampu menghadirkan cita rasa khas Aceh tanpa kehilangan keautentikannya.
Ada yang terkenal dengan Mie Aceh goreng bercita rasa smoky, ada yang menjadi favorit karena versi kuahnya yang kaya rempah, hingga tempat makan yang menawarkan topping lengkap mulai dari daging sapi, kambing, ayam, sampai seafood segar.
Tidak sedikit tempat yang hampir selalu ramai karena rasa yang konsisten dan porsi yang memuaskan.
Bagi Anda yang sedang mencari Mie Aceh enak di Bandung untuk agenda wisata kuliner berikutnya, daftar ini layak masuk wishlist.
Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas spot kuliner Mie Aceh di Bandung yang wajib dicoba, karena memiliki cita rasa khas dari rempah pilihan.
1. Mie Aceh Banda Bandung
Mie Aceh Banda menjadi salah satu spot yang cukup populer di kalangan pencinta kuliner Aceh di Bandung.
Tempat ini dikenal dengan racikan rempah yang kuat dan rasa autentik yang langsung terasa sejak suapan pertama.
Aroma kari dan rempah khas Aceh yang harum langsung menggoda selera begitu hidangan disajikan di meja.
Pilihan menunya cukup lengkap, mulai dari Mie Aceh goreng, tumis, hingga kuah dengan topping ayam, daging sapi, kambing, maupun seafood.
Tekstur mie yang tebal dan kenyal berpadu sempurna dengan bumbu yang medok sehingga menghasilkan rasa gurih pedas yang khas.
