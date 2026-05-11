12 Rekomendasi Mie Aceh di Surabaya, Lokasinya Selalu Dipenuhi Pengunjung karena Rasanya Diakui Tidak Pernah Mengecewakan

JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang selalu berhasil memanjakan lidah, mulai dari rawon, lontong balap, rujak cingur, hingga sate klopo yang sudah melegenda.

Namun bagi pencinta makanan bercita rasa rempah kuat dan kaya bumbu, Mie Aceh menjadi salah satu pilihan yang semakin banyak diburu di Kota Pahlawan.

Hidangan khas Tanah Rencong ini terkenal dengan mie tebal bertekstur kenyal, kuah rempah yang pekat, serta perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma khas yang langsung menggugah selera sejak suapan pertama.

Yang membuat Mie Aceh di Surabaya menarik adalah banyak tempat makan yang mampu menghadirkan rasa autentik dengan karakter bumbu yang konsisten.

Ada yang terkenal dengan Mie Aceh goreng bercita rasa smoky, ada yang jadi favorit karena Mie Aceh kuah dengan rempah kuat, dan ada pula yang menawarkan topping lengkap seperti daging sapi, kambing, ayam, hingga seafood segar.

Tidak sedikit tempat makan yang hampir selalu ramai, terutama saat jam makan malam ketika pencinta kuliner berburu hidangan hangat yang mengenyangkan.

Bagi Anda yang sedang mencari Mie Aceh enak di Surabaya untuk agenda wisata kuliner berikutnya, daftar ini layak masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi kuliner Mie Aceh di Surabaya yang wajib dicoba.

1. Mie Aceh Seulawah Surabaya

Mie Aceh Seulawah menjadi salah satu nama yang cukup dikenal di kalangan pecinta kuliner Aceh di Surabaya.

Tempat ini terkenal dengan racikan bumbu rempah yang kuat dan cita rasa autentik yang tetap konsisten dari waktu ke waktu.

Aroma rempahnya langsung terasa begitu hidangan disajikan, menghadirkan sensasi khas kuliner Aceh yang kaya rasa dan menggugah selera.

Pilihan menunya cukup lengkap, mulai dari Mie Aceh goreng, tumis, hingga kuah dengan berbagai topping seperti daging sapi, ayam, kambing, maupun seafood.

Tekstur mienya tebal dan kenyal sehingga terasa lebih nikmat saat dipadukan dengan bumbu rempah yang meresap sempurna.