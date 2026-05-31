10 Nasi Uduk Paling Enak di Jakarta yang Selalu Ramai, Dari Kuliner Legendaris hingga Favorit Keluarga

JawaPos.com - Jakarta memiliki banyak kuliner ikonik yang menjadi bagian dari identitas budaya Betawi, salah satunya adalah nasi uduk.

Hidangan berbahan dasar beras yang dimasak menggunakan santan dan rempah-rempah ini dikenal memiliki cita rasa gurih, aroma harum, serta tekstur yang pulen.

Tak heran jika nasi uduk menjadi menu favorit masyarakat untuk sarapan, makan siang, hingga santap malam.

Keistimewaan nasi uduk tidak hanya terletak pada nasinya yang kaya rasa. Berbagai lauk pendamping seperti ayam goreng, empal, semur jengkol, telur balado, hingga aneka sate membuat hidangan ini semakin istimewa.

Ditambah sambal kacang atau sambal khas Betawi yang menggugah selera, sepiring nasi uduk mampu menghadirkan pengalaman kuliner yang sulit dilupakan.

Di tengah menjamurnya tempat makan modern, sejumlah warung nasi uduk legendaris masih bertahan dan terus menjadi favorit masyarakat.

Berikut 10 nasi uduk paling enak, legendaris, dan populer di Jakarta yang wajib masuk dalam daftar wisata kuliner Anda yang dirangkum dari Google Maps pada Sabtu (30/06).

1. Nasi Uduk Kebon Kacang Zainal Fanani Nama Zainal Fanani sudah lama dikenal sebagai salah satu ikon nasi uduk di Jakarta.

Berlokasi di kawasan Kebon Kacang yang terkenal sebagai sentra nasi uduk, tempat ini selalu ramai dikunjungi pelanggan setia maupun wisatawan.