12 Kuliner Nasi Liwet Paling Favorit di Surabaya dengan Aroma Santan yang Harum dan Menggugah Selera

JawaPos.Com - Surabaya tidak hanya terkenal dengan rawon dan rujak cingur, tetapi juga memiliki banyak tempat makan nasi liwet yang selalu ramai pembeli.

Hidangan khas Jawa ini terkenal dengan nasi gurih yang dimasak menggunakan santan dan rempah-rempah sehingga menghasilkan rasa yang kaya dan menggugah selera.

Disajikan bersama aneka lauk seperti ayam suwir, telur pindang, labu siam, hingga sambal pedas, nasi liwet menjadi pilihan kuliner yang cocok dinikmati kapan saja, terutama saat makan malam.

Menariknya, banyak tempat nasi liwet di Surabaya yang menghadirkan cita rasa autentik khas Solo dan Jawa Tengah dengan sentuhan lokal yang unik.

Beberapa tempat bahkan sudah berdiri selama bertahun-tahun dan memiliki pelanggan setia karena rasa yang konsisten serta porsi yang mengenyangkan.

Suasana warung sederhana hingga restoran modern juga memberikan pengalaman makan yang berbeda namun tetap nyaman.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan pilihan lauk yang lengkap, nasi liwet menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Surabaya.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas kuliner nasi liwet favorit di Surabaya yang wajib Anda coba.

1. Nasi Liwet Bu Wongso

Nasi Liwet Bu Wongso menjadi salah satu tempat makan favorit pecinta kuliner khas Jawa di Surabaya.

Tempat ini terkenal dengan nasi liwetnya yang gurih dan memiliki cita rasa autentik seperti masakan rumahan khas Solo.

Nasinya dimasak menggunakan santan sehingga menghasilkan tekstur yang pulen dengan aroma harum yang menggugah selera.

Seporsi nasi liwet biasanya disajikan bersama suwiran ayam kampung, telur pindang, sayur labu siam, dan siraman kuah areh santan yang gurih dan lembut.

Perpaduan rasa gurih dari santan dan ayam kampung yang empuk membuat hidangan ini terasa sangat nikmat dan mengenyangkan.