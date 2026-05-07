List 5 Nasi Campur Paling Lezat di Malang, Kuliner Nendang yang Bikin Kenyang Cocok Buat Sarapan

JawaPos.com – Menjelajahi ragam cita rasa di kota Malang memang selalu memberikan kejutan yang sangat menyenangkan bagi lidah para petualang.

Kekayaan kuliner lokal semakin lengkap dengan kehadiran berbagai kedai legendaris yang menyuguhkan menu nasi campur sebagai hidangan andalan utama.

Perpaduan lauk pauk tradisional yang gurih memberikan kepuasan tersendiri bagi kamu yang sedang mencari sarapan atau makan malam.

Setiap suapan nasi campur membawa harmoni bumbu rempah otentik yang membuat siapa pun rindu untuk kembali mencicipi kelezatannya lagi.

Dilansir dari laman Onetoba dan Cari Kuliner Indonesia pada Kamis (7/5), berikut lima rekomendasi kuliner nasi campur paling lezat di Malang.

Nasi campur kay pang Kedai ini sudah sangat melegenda dan menjadi destinasi wajib bagi banyak pelancong yang sedang berkunjung ke sana.

Pilihan lauk pauk yang tersedia sangat beragam sehingga mampu menggugah selera makan siapa pun yang melihat secara langsung.

Tersedia kombinasi telur, kikil, daging sapi, orek tempe, soun, hingga olahan ayam yang dimasak dengan bumbu rahasia yang nikmat.

Bagi kamu pecinta sensasi pedas, pihak pengelola menyediakan sambal khusus yang bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan pribadi masing-masing.