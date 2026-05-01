14 Kuliner Seafood di Bali dengan Cita Rasa Khas, Tempat Makan yang Wajib Masuk Wishlist Saat ke Pulau Dewata

JawaPos.com - Bali dikenal tidak hanya sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga sebagai surga bagi pencinta kuliner seafood.

Dari restoran mewah bergaya internasional hingga warung sederhana dengan harga terjangkau, semua pilihan tempat makan hidangan laut tersedia di sini.

Setiap restoran dan warung menawarkan keunikan tersendiri mulai dari bumbu khas, suasana tempat, hingga pilihan menu yang memanjakan selera.

Dilansir dari laman GoTravelly dan sharontravelogue pada Jumat (1/5), berikut 14 rekomendasi kuliner tempat makan seafood terenak di Bali.

1. Pondok Seafood Cak Har

Pondok Seafood Cak Har dikenal dengan bumbu medok dan nendang yang menjadi ciri khas utamanya, dengan menu favorit kepiting lada hitam, ikan asam manis, dan ikan bakar laut yang selalu diminati.

Berlokasi di Jalan Teuku Umar No. 222, Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan buka setiap hari mulai pukul 11.00–23.00 WIB.

2. HTP Seafood Bali