16 Wisata Keluarga buat Liburan di Surabaya dengan Spot Anak Paling Favorit, Heboh, dan Seru Banget

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai kota metropolitan yang ternyata menyimpan banyak destinasi wisata keluarga dan anak yang seru dan beragam.

Dari taman bermain indoor, kebun binatang, wisata alam mangrove, hingga theme park bertema laut, semuanya tersedia dalam satu kota.

Setiap destinasi wisata anak di kota ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan liburan seluruh anggota keluarga dari berbagai usia.

Dilansir dari laman Traveloka dan Blue Bird Group pada Kamis (28/5), berikut 16 rekomendasi tempat wisata untuk keluarga dan anak buat liburan di Surabaya.

1. Chipmunks Playland and Café

Taman bermain indoor ini menawarkan beragam wahana seru mulai dari trampolin, flying fox, hingga wall climbing yang cocok untuk berbagai usia termasuk area khusus batita.

Harga tiket masuk mulai dari Rp125.000 di hari biasa dan Rp165.000 di akhir pekan, sudah termasuk dua tiket gratis untuk pendamping.

Tersedia kafetaria di lantai dua untuk beristirahat dan makan, namun pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan atau minuman dari luar.

2. Kebun Binatang Surabaya