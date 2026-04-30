Nola Amalia Rosyada
Jumat, 1 Mei 2026 | 06.24 WIB

Martabak Putih Telur: Camilan Gurih Anti Mubazir dari Sisa Putih Telur

Potret martabak putih telur yang praktis dan gurih. (Sumber: instagram.com/@kreasi.tanoto)

JawaPos.com - Sisa putih telur sering kali jadi “PR” di dapur setelah membuat kue seperti marble cake. Daripada terbuang sia-sia, bahan ini justru bisa diolah jadi camilan gurih yang menggoda. 

Seperti dikutip dari @kreasi.tanoto, martabak putih telur bisa jadi solusi praktis saat ingin ngemil cepat tanpa ribet.

Menu ini cocok banget untuk kamu yang ingin memanfaatkan bahan sisa tapi tetap menghasilkan hidangan yang enak. 

Dengan tambahan bawang prei yang melimpah, rasa martabak jadi lebih harum dan gurih. Apalagi kalau disajikan dengan sambal petis dan cabai rawit, sensasinya makin nikmat dan bikin nagih.

Selain mudah dibuat, martabak putih telur ini juga fleksibel. Bisa jadi camilan keluarga, teman minum teh, atau bahkan ide jualan sederhana. 

Kulit lumpia yang digunakan membuat teksturnya renyah di luar, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan gurih.

Bahan-bahan:

250 gram putih telur

250 gram bawang prei (iris)

15 lembar kulit lumpia

