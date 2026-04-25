17 Pilihan Kuliner Martabak Telor di Jakarta yang Renyah di Luar, Gurih di Dalam

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner martabak telor paling beragam dan kreatif di Indonesia.

Dari martabak telor klasik yang legendaris hingga varian kekinian dengan topping unik, semua tersedia di berbagai sudut ibu kota.

Setiap gerai menawarkan keunikan tersendiri mulai dari pilihan isian, jenis telur, tingkat ketebalan, hingga saus pelengkapnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (25/4), berikut 17 rekomendasi tempat makan kuliner martabak telor enak di Jakarta.

1. Martabakku Menteng

Martabakku Menteng menyajikan berbagai varian martabak telor unik seperti sambal matah Bali, beef rendang, chicken blackpepper, sambal roa, ikan tuna jagung, dan varian dengan lelehan keju mozzarella yang lumer.

Harga mulai dari Rp70.000 per porsi, berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto No. 1, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan disajikan lengkap dengan kuah cuko, saus, dan acar.

2. Martabak Borneo

Martabak Borneo menawarkan pilihan martabak telor dengan isian beragam seperti kornet, sosis, tuna, keju, dan daging, dengan pilihan dua hingga empat butir telur ayam atau telur bebek.