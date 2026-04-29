17 Tempat Makan Lesehan Terenak di Jakarta yang Jadi Surga Pecinta Kuliner Tradisional

JawaPos.com - Jakarta menyimpan banyak pilihan tempat makan lesehan yang menghadirkan suasana santai dan nyaman untuk berkumpul bersama orang-orang terdekat.

Dari saung di atas kolam ikan hingga bilik bambu yang asri, kuliner lesehan di Jakarta terus diminati berbagai kalangan.

Setiap tempat makan lesehan di Jakarta memiliki keunikan tersendiri, mulai dari nuansa Bali yang otentik hingga sajian kerang saus Padang yang menjadi andalan.

Dilansir dari laman GoTravelly dan TripCanvas pada Rabu (29/4), berikut 17 rekomendasi kuliner tempat makan lesehan enak di Jakarta.

1. Kampung Kecil

Berlokasi di Jalan Kedoya Raya Nomor 66, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, restoran Sunda ini menawarkan sensasi duduk di saung dengan kolam ikan di bawahnya.

Berbagai menu khas Sunda yang lezat tersedia di sini dengan suasana yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga maupun kerabat.

Tersedia juga berbagai spot foto yang unik dan instagramable bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momen.