9 Rekomendasi Kuliner Rawon Paling Legendaris di Surabaya: Kuah Hitam Pekat dan Kaya Rempah, Dijamin Bikin Ketagihan Sejak Suapan Pertama!

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu pusat kuliner terbaik di Indonesia dengan ragam hidangan khas Jawa Timur yang kaya akan rempah.

Salah satu yang paling ikonik adalah kuliner rawon, sup daging sapi dengan kuah hitam pekat dari kluwek yang memiliki cita rasa unik dan khas.

Keunikan rawon terletak pada warna kuahnya yang gelap serta rasa gurih yang kompleks.

Perpaduan kluwek, bawang, ketumbar, dan rempah lainnya menciptakan sensasi rasa yang sulit dilupakan.

Tidak heran jika rawon menjadi salah satu kuliner legendaris yang selalu dicari wisatawan.

Menariknya, banyak warung rawon di Surabaya telah berdiri sejak puluhan tahun dan tetap mempertahankan resep asli.

Dilansir dari Google Maps, berikut sembilan rekomendasi kuliner rawon paling legendaris di Kota Surabaya yang wajib kamu coba.

1. Rawon Setan Embong Malang

Rawon Setan merupakan salah satu ikon kuliner malam paling legendaris di Surabaya yang sudah dikenal luas sejak puluhan tahun lalu.

Nama “setan” berasal dari jam operasionalnya di masa lalu yang buka hingga dini hari, menciptakan suasana khas yang unik dan sedikit mistis.

Namun justru karena itu, tempat ini selalu ramai dipadati pengunjung, mulai dari warga lokal hingga wisatawan.

Keistimewaan utama rawon di sini terletak pada kuahnya yang sangat pekat dengan warna hitam legam dari kluwek berkualitas tinggi.

Rasa gurihnya dalam, berpadu dengan aroma rempah yang kuat dan autentik.

Potongan daging sapi yang digunakan cukup besar, tebal, dan empuk, memberikan sensasi makan yang memuaskan di setiap suapan.