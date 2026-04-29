8 Rekomendasi Lunpia Semarang dengan Isian Rebung Paling Segar dan Kulit Renyah, Cocok Dijadikan Oleh-Oleh dan Cemilan!

Lunpia Semarang Gang Lombok, salah satu rekomendasi lumpia yang terkenal paling enak di Semarang (Google Maps/ Bagust Prio Hadi Wibowo)
Lunpia Gang Lombok merupakan salah satu ikon kuliner legendaris di Semarang yang telah bertahan lintas generasi.
Terletak di kawasan Pecinan, tempat ini dikenal sebagai pelopor lunpia autentik dengan resep turun-temurun yang tetap dijaga keasliannya hingga saat ini.
Tidak heran jika banyak wisatawan menjadikannya destinasi wajib saat berkunjung ke kota ini.
Ciri khas utama lunpia di sini terletak pada isian rebungnya yang diolah dengan sangat baik, sehingga menghasilkan aroma khas namun tidak menyengat.
Rebung tersebut dipadukan dengan daging ayam dan udang segar, menciptakan rasa gurih yang seimbang.
Pengunjung juga dapat memilih antara lunpia goreng dengan kulit renyah atau lunpia basah dengan tekstur lembut.
Hidangan ini biasanya disajikan bersama saus kental manis, acar, dan cabai rawit yang menambah kompleksitas rasa.
Perpaduan tersebut menciptakan sensasi manis, gurih, dan segar dalam satu gigitan.
Harga lunpia berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 per buah. Berlokasi di Jalan Gang Lombok No. 11, tempat ini hampir selalu ramai dengan antrean panjang.
Selain rasanya yang autentik, kemasan yang praktis juga membuatnya cocok dijadikan oleh-oleh khas Semarang.
2. Lunpia Mataram
Lunpia Mataram menawarkan pengalaman menikmati lunpia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan akar tradisionalnya.
Tempat ini cukup populer, terutama di kalangan anak muda yang mencari kuliner klasik dengan suasana yang lebih nyaman.
Salah satu keunggulan lunpia di sini adalah isian rebungnya yang memiliki aroma lebih ringan dibandingkan lunpia tradisional.
Hal ini membuatnya cocok bagi mereka yang kurang menyukai bau rebung yang terlalu kuat.
