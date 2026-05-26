13 Tempat Santap Siang di Semarang dengan Pilihan Hidangan Nusantara dan Modern yang Menggugah Selera

JawaPos.Com - Semarang bukan hanya dikenal dengan pesona kota tua dan ragam destinasi wisatanya, tetapi juga menjadi salah satu kota dengan perkembangan kuliner yang sangat menarik untuk dijelajahi.

Saat jam makan siang tiba, kota ini menawarkan begitu banyak pilihan tempat makan yang bisa disesuaikan dengan selera maupun suasana yang diinginkan.

Mulai dari rumah makan khas Nusantara dengan cita rasa tradisional yang kaya rempah, warung legendaris dengan menu autentik yang sudah bertahan bertahun-tahun, hingga restoran modern dengan suasana nyaman untuk makan bersama keluarga atau rekan kerja.

Ragam pilihan ini membuat Semarang selalu punya tempat yang tepat untuk menikmati santap siang yang memuaskan.

Bagi banyak orang, makan siang bukan sekadar mengisi perut, tetapi juga menjadi momen untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang padat.

Karena itu, tempat makan yang dipilih biasanya tidak hanya harus menyajikan makanan lezat, tetapi juga menawarkan lokasi yang mudah dijangkau, pelayanan yang nyaman, dan menu yang sesuai dengan berbagai selera.

Di Semarang, kebutuhan tersebut bisa dengan mudah ditemukan karena kota ini memiliki banyak destinasi kuliner yang tersebar di kawasan strategis, mulai dari pusat kota hingga area favorit yang ramai dikunjungi.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas tempat santap siang di Semarang yang wajib dicoba.

1. Waroeng Kaligarong

Bagi pencinta masakan Jawa dengan cita rasa autentik, Waroeng Kaligarong menjadi salah satu destinasi makan siang yang cukup populer di Semarang.

Restoran ini dikenal menghadirkan berbagai hidangan Nusantara yang kaya rasa dengan sentuhan rumahan yang membuat banyak pelanggan merasa seperti menikmati masakan buatan sendiri.

Pilihan menunya cukup beragam, mulai dari ayam goreng, gurame, aneka sayuran tradisional, hingga berbagai olahan seafood yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun rekan kerja.

Salah satu daya tarik utama tempat ini adalah suasananya yang nyaman dan hangat.

Area makannya dirancang dengan konsep sederhana namun tetap memberikan kesan santai sehingga cocok untuk makan siang tanpa terburu-buru.