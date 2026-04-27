Berburu Kuliner Malam di Purwokerto! Nikmati Kelezatan Tempe Mendoan Otentik khas Kota Satria dengan Sambal Kecap yang Menjadi Favorit Warga Lokal

Ilustrasi tempe mendoan khas purwokerto/@10bestid
JawaPos.com - Purwokerto merupakan pusat jajanan dan surga kuliner favorit yang patut dicoba.
Terkenal dengan tempe mendoannya, kota ini juga menyimpan banyak pilihan kuliner khas yang tidak kalah lezat dan menggugah selera.
Semakin malam, suasana kota Satria ini justru semakin ramai, dengan aneka kuliner lokal khas yang sulit ditemukan di daerah lain.
Cita rasanya yang otentik juga terasa lebih afdol jika anda cicipi langsung di kota asalnya.
Bagi anda yang penasaran, kuliner apalagi yang bisa anda dapatkan di Kota Purwokerto ini, berikut kami rangkumkan rekomendasi kuliner malam di Kota Purwokerto berdasarkan kanal YouTube @10bestid.
Sega Gemblung Pak Tofik
Sega gemblung berarti nasi dengan porsi jumbo. Kuliner ini cocok bagi anda yang ada dalam kondisi lapar berat di malam hari. Nasi gemblung pak tofik menyediakan nasi dengan aneka lauk mulai dari telur, ayam, dan sambal yang beragam.
Wisata Kuliner Pasar Manis
Wisata kuliner pasar manis merupakan pujasera yang terkenal di Purwokerto. Berbagai kuliner dijajakan di tempat ini. Kawasan pasar manis menjadi lokasi yang tepat saat anda bingung harus makan apa di Purwokerto.
Serabi Mix Max
Serabi mix max merupakan juaranya kudapan manis di Purwokerto. Serabi mix max disajikan dengan topping kekinian yang beragam mulai dari keju susu yang manis, rasa pisang yang legit, rasa ayam, sampai oncom yang unik.
Gudeg Bu Anik Pasar Wage
Di purwokerto anda juga bisa menemukan gudeg legendaris. Gudeg bu Anik Pasar Wage adalah salah satu tempat makan yang wajib anda coba. Berbeda dengan gudeg jogja yang manis, gudeg banyumasan ini memiliki rasa gurih yang lebih berani dan kuat.
Mendoan
Tempe mendoan merupakan ikon kuliner Kota Purwokerto. Mendoan khas Purwokerto memiliki ukuran jumbo dan lebar. Dimasak menggunakan minyak yang sangat panas dengan tempe yang dibalut bumbu rempah wangi dan daun bawang yang fresh, membuat tempe mendoan ini terasa gurih dan nikmat. Cocok disajikan hangat-hangat sebagai cemilan di malam hari dengan cocolan sambal kecap yang mantap.
