18 Spot Restoran Korea di Jakarta, Tempat Makan dengan Side Dish Melimpah ala K-Drama

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai surga kuliner dengan ragam pilihan restoran dari berbagai penjuru dunia, termasuk Korea.

Tempat makan bergaya Korea kini semakin menjamur dan mudah ditemukan di berbagai sudut kota.

Dari restoran fine dining hingga kedai kasual, pilihan kuliner Korea di sini semakin beragam dan menggugah selera.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Minggu (26/4), berikut 18 rekomendasi tempat makan restoran kuliner Korea di Jakarta.

1. Woodaum+62

Woodaum+62 adalah cabang pertama dari restoran asal Korea yang hadir dengan konsep fine dining BBQ dan ruangan VIP yang menjaga privasi.

Restoran ini menyajikan dry aged Korean premium beef berkualitas tinggi yang dimasak langsung oleh chef Korea profesional, serta menu andalan seperti Marinated Charcoal Grilled Ribs, Assorted Boiled Beef, dan Braised Beef with Soy Sauce Pot Rice.

Lokasinya berada di lantai G The Grand Mansion Menteng.

2. Chung Gi Wa