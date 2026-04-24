7 Warung Bakso Legendaris di Malang Kota yang Selalu Ramai

Salah satu kuliner bakso legendaris di Malang, yaitu Bakso Damas.
JawaPos.com - Malang adalah salah satu kota yang memang dikenal sebagai “kota bakso”. Mulai dari yang kuah bening klasik sampai bakso bakar legendaris, semua ada di kota ini. Banyak warung bakso yang sudah puluhan tahun berdiri dan tetap ramai karena rasa yang konsisten dan khas.
Di tengah cuaca yang panas, makan bakso dengan kuah yang segar menjadi menyenangkan sekaligus menantang. Tak ayal, banyak orang sengaja datang ke Malang hanya untuk mencoba wisata kuliner baksonya.
Berikut 7 warung bakso legendaris di Kota Malang yang selalu ramai dan bisa kamu kunjungi bareng-bareng.
Bakso President bisa dibilang ikon kuliner baksonya Malang. Lokasinya unik banget karena persis di samping rel kereta api, jadi kamu bisa makan sambil merasakan getaran kereta lewat pengalaman yang jarang ditemui di tempat lain.
Menu di sini juha lengkap mulai dari bakso halus, urat, hingga bakso bakar. Tempatnya selalu penuh apalagi saat akhir pekan atau musim liburan. Jadi jangan sampai datang terlalu malam. Sensasi tempat dan rasa khas baksonya bikin banyak orang rela antre di sini.
Alamat: Jl. Batanghari No.5, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang
Ini salah satu bakso tertua di Malang, bahkan sudah eksis sejak puluhan tahun lalu. Kuahnya bening tapi gurih kuat, dengan isian lengkap seperti pangsit, tahu, dan gorengan.
Suasananya sederhana dan cenderung jadul, tapi justru itu yang bikin nostalgia. Hampir setiap hari antrean terlihat, terutama saat jam makan siang.
Alamat: Jl. Halmahera No.12A, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang
