4 Zodiak Ini Merasa 24 Jam Tidak Pernah Cukup, Full Deadline dengan Berbagai Macam Agenda

Ilustrasi multitasking/freepik
JawaPos.com-Terkadang, rasanya tidak cukup untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu satu hari.
Jadwal yang terlalu padat, agenda yang tiada habisnya, serta kesibukan yang terus ada bisa membuat anda merasa kelelahan.
Padahal, target anda menginginkan untuk menyelesaikan begitu banyak hal dalam waktu 24 jam ini.
Seperti yang dirasakan oleh keempat zodiak ini, mengutip informasi dari laman collective.world, mereka tidak pernah merasa cukup dengan waktu 24 jam.
Aries
Aries ingin memaksimalkan setiap hari. Mereka ingin menyelesaikan banyak hal dan mendorong diri sampai merasa kelelahan. Selain itu, mereka bisa mengambil terlalu banyak tanggungjawab sekaligus dan akhirnya mengalami kelelahan ekstrem. Aries juga sangat berhati-hati, jika terus terobsesi dengan produktivitas tanpa memberi istirahat, mereka justru akan menyakiti diri sendiri.
Gemini
Gemini mudah merasakan stres karena memiliki ekspektasi yang tinggi. Mereka merasa waktu 24 jam tidak pernah cukup. Sulit bagi mereka untuk menyeimbangkan kehidupan sosial, pekerjaan, dan kesehatan mental. Tidak apa-apa sesekali berdiam diri dan memberikan waktu istirahat agar tidak terus menerus kelelahan.
Virgo
Virgo adalah sosok yang perfeksionis. Mereka tidak hanya mengambil banyak tanggung jawab tetapi menuntut untuk melakukan semua dengan sempurna. Setelah menyelesaikan satu tugas, mereka langsung beralih ke tugas berikutnya tanpa memberi waktu untuk menghargai diri sendiri atau memulihkan energi. Virgo memang pekerja keras, namun jadwal yang terlalu padat bisa membuat mereka kelelahan dan merugikan diri sendiri.
Capricorn
Capricorn merasa waktu satu hari tidak pernah cukup, sebab mereka memiliki target besar. Mereka ingin produktif di setiap waktu supaya bisa semakin dekat dengan tujuan mereka. Tingkat stres mereka juga bisa meningkat karena tidak pernah memberi waktu untuk berhenti dan bersantai. Capricorn perlu belajar menyeimbangkan hidup dan memberi ruang untuk beristirahat.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja