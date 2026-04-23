12 Angkringan Legendaris di Bandung, Surga Kuliner Kaki Lima yang Selalu Bikin Menggoda Lidah

JawaPos.com – Kota Bandung tidak hanya dikenal dengan kafe kekinian, karena kuliner angkringan juga menjadi daya tarik tersendiri di kota ini.

Dari yang buka sore hingga dini hari, angkringan di Bandung selalu ramai menjadi tempat nongkrong favorit berbagai kalangan.

Setiap angkringan di Bandung memiliki keunikan tersendiri, mulai dari menu khas Yogyakarta hingga yang dilengkapi live music.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Kamis (23/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner angkringan enak di Bandung.

1. Angkringan Mas Jo

Berlokasi di Jalan Gelap Nyawang Nomor 3, Lebak Siliwangi, Coblong, tempat ini menjadi favorit mahasiswa ITB karena letaknya tepat di depan gedung MBA ITB.

Menu yang tersedia cukup lengkap mulai dari nasi kucing, bacem-baceman, berbagai gorengan, sate berbumbu pedas manis, dan minuman hangat seperti wedang jahe.

Angkringan ini buka setiap hari mulai pukul 17.00, dengan harga menu yang sangat terjangkau mulai dari Rp2.500 hingga Rp5.000 per porsi.

2. Angkringan Kang Boim