Resep Oseng Jamur Mercon: Pedas Nampol dengan Aroma Segar Jeruk Limau

JawaPos.com - Oesep oseng jamur mercon pedas nampol dengan perasan jeruk limau yang segar. Menu sederhana, praktis, dan cocok untuk pecinta makanan pedas.



Bagi pecinta makanan pedas, menu oseng jamur mercon bisa jadi pilihan yang menggugah selera. Hidangan ini dikenal dengan rasa pedas yang “meledak” di mulut, dipadukan dengan tekstur jamur yang kenyal dan juicy. Cocok dijadikan lauk sederhana namun tetap istimewa untuk makan sehari-hari.



Jamur sering menjadi alternatif bahan masakan yang lebih ringan namun tetap lezat. Dalam resep ini, jamur dimasak dengan bumbu cabai melimpah yang memberikan sensasi pedas intens. Tidak hanya itu, tambahan perasan jeruk limau di akhir memasak membuat rasanya semakin segar dan seimbang.



Dilansir dari akun Instagram @bakingrumahan, resep ini menggunakan teknik sederhana dengan hasil rasa yang maksimal. Perpaduan cabai keriting dan rawit hijau menciptakan rasa pedas berlapis, sementara bawang memberikan aroma yang harum saat ditumis.



Keunikan dari oseng jamur mercon ini juga terletak pada penggunaan dua tahap cabai dan bawang—sebagian dihaluskan kasar, sebagian lagi dimasak utuh. Teknik ini memberikan tekstur dan sensasi rasa yang lebih kompleks dalam setiap suapan.



Menu ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati masakan pedas tanpa harus menggunakan bahan yang terlalu rumit. Selain itu, proses memasaknya juga cepat sehingga praktis untuk menu harian.



Berikut bahan dan cara membuatnya:



Bahan:

Jamur shimeji

Cabai keriting

Cabai rawit hijau

Bawang putih

Bawang merah

Garam

Gula

Kaldu jamur

Bawang merah kecil (untuk ditumis utuh)

Cabai rawit hijau (untuk ditumis utuh)

Jeruk limau



Cara membuat:

1. Cincang kasar cabai keriting, cabai rawit hijau, bawang putih, dan bawang merah menggunakan chopper atau ulekan.

2. Tumis bumbu yang sudah dicincang hingga harum.

Masukkan bawang merah utuh dan cabai rawit utuh, tumis hingga setengah matang.

3. Tambahkan jamur, lalu aduk hingga tercampur rata.

Beri garam, gula, dan kaldu jamur, masak hingga jamur matang dan bumbu meresap.

4. Matikan api, lalu beri perasan jeruk limau untuk menambah kesegaran rasa.

Sajikan selagi hangat.

5. Oseng jamur mercon ini menghadirkan sensasi pedas yang kuat namun tetap nikmat berkat keseimbangan rasa gurih dan segar. Tekstur jamur yang lembut berpadu dengan bumbu pedas membuat hidangan ini semakin menggoda.

6. Selain sebagai lauk utama, menu ini juga cocok dijadikan pelengkap nasi hangat. Bagi kamu pecinta pedas, level cabai bisa disesuaikan sesuai selera.



Sebagai penutup, oseng jamur mercon menjadi pilihan tepat untuk kamu yang ingin memasak cepat, praktis, namun tetap penuh rasa. Dengan bahan sederhana, kamu bisa menghadirkan hidangan yang bikin ketagihan.



Yuk, coba resep ini di rumah dan rasakan sensasi pedasnya!