Resep Sup Bola Udang: Hangat, Gurih, dan Cocok untuk Menu Keluarga

JawaPos.com - Sup selalu menjadi pilihan tepat untuk hidangan hangat yang menenangkan, terutama saat cuaca dingin atau ketika ingin makanan yang ringan namun tetap bergizi. Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah sup bola udang, perpaduan kuah gurih dengan bola-bola udang yang kenyal dan lezat.



Menu ini tidak hanya enak, tetapi juga kaya protein dari udang serta tambahan sayuran yang membuatnya semakin seimbang. Tekstur bola udang yang lembut berpadu dengan kuah hangat menciptakan sensasi makan yang comforting dan memuaskan.



Dilansir dari akun Instagram @devinahermawan, resep ini cocok untuk disajikan sebagai menu keluarga. Dengan bahan yang sederhana dan cara memasak yang tidak terlalu rumit, siapa pun bisa mencoba membuatnya di rumah.



Keunggulan dari sup ini terletak pada bola udangnya yang dibuat dari udang cincang yang dibumbui dengan berbagai rempah sederhana. Hasilnya adalah bola udang yang gurih, kenyal, dan tidak amis.



Selain itu, penggunaan susu kedelai dalam kuah memberikan sentuhan rasa yang lebih lembut dan sedikit creamy tanpa membuat sup terasa berat. Ini menjadikan hidangan tetap ringan namun kaya rasa. Berikut bahan dan cara membuatnya:



Bahan bola udang:

Udang kupas

Daun bawang (iris)

Bawang putih

Kaldu jamur

Kecap asin

Gula pasir

Merica

Minyak wijen

Tepung maizena

Telur



Bahan kuah:

Bawang putih (iris)

Bawang bombay (iris)

Daun bawang

Sawi putih

Air

Garam

Kaldu ayam bubuk

Kaldu jamur

Merica

Gula pasir

Susu kedelai original



Pelengkap:

Kecap asin

Cabai rawit iris

Nasi putih



Cara membuat:

1. Cincang udang hingga halus, lalu pindahkan ke dalam mangkuk.

2. Tambahkan daun bawang, bawang putih, kecap asin, kaldu jamur, gula pasir, merica, minyak wijen, maizena, dan telur. Aduk hingga rata.

3. Panaskan minyak, bentuk adonan menjadi bulatan kecil menggunakan sendok, lalu masak hingga kecokelatan. Angkat dan tiriskan.

4. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum.

5. Tuangkan air, lalu masukkan sawi putih dan daun bawang.

6. Tambahkan garam, kaldu ayam bubuk, kaldu jamur, merica, dan gula pasir. Masak hingga mendidih.

7. Masukkan bola-bola udang ke dalam kuah.

8. Tuangkan susu kedelai, aduk perlahan hingga tercampur.

9. Masak sebentar hingga semua bahan matang sempurna.



Sajikan hangat dengan pelengkap sesuai selera.

Sup bola udang ini memiliki rasa gurih yang ringan dengan sentuhan creamy yang lembut. Bola udangnya kenyal dan penuh rasa, sementara sayuran memberikan keseimbangan tekstur dalam setiap suapan.



Menu ini sangat cocok disajikan sebagai hidangan utama maupun pelengkap. Selain menyehatkan, rasanya juga disukai oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak.



Sebagai penutup, sup bola udang adalah pilihan tepat untuk kamu yang ingin memasak hidangan praktis namun tetap istimewa. Dengan kombinasi bahan sederhana, kamu bisa menghadirkan menu hangat yang menenangkan di rumah.



Yuk, coba resep ini dan nikmati semangkuk sup hangat yang lezat!