Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
18 April 2026, 16.42 WIB

Resep Dumpling Tanpa Kulit, Alternatif Sehat dengan Balutan Telur yang Juicy

Potret dumpling tanpa kulit dengan telur sebagai pengganti. (Sumber: instagram.com/@namichilie)


JawaPos.com - Dumpling biasanya identik dengan kulit pangsit yang membungkus isian daging. Namun, siapa sangka kamu bisa membuat versi yang lebih simpel tanpa kulit, bahkan lebih sehat dan tetap lezat?

Dilansir dari @namichilie, dumpling tanpa kulit ini menggunakan telur sebagai pengganti pembungkus. Hasilnya tetap juicy dengan tekstur lembut dan rasa gurih yang menggugah selera. Cocok untuk kamu yang ingin mengurangi tepung atau sedang kehabisan bahan di rumah.

Selain praktis, menu ini juga bisa jadi pilihan makanan tinggi protein yang mengenyangkan tanpa ribet.

Bahan-bahan:
250 gram paha ayam cincang
2 sdm tepung tapioka
1 sdt saus tiram
1 sdm kecap asin
1 sdt minyak wijen
1/2 sdt lada
1/2 sdt garam
1/2 butir telur

Cara Membuat:
1. Siapkan wadah, lalu masukkan ayam cincang.
2. Tambahkan tepung tapioka, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, lada, garam, dan telur.
3. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan adonan terasa sedikit lengket.
4. Panaskan wajan dengan sedikit minyak.
5. Ambil satu sendok adonan, lalu masukkan ke wajan dan bentuk sesuai selera.
6. Masak dengan api sedang hingga bagian bawah matang.
7. Balik dan masak sisi lainnya hingga matang merata.
8. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Tips Agar Lebih Juicy:
- Gunakan paha ayam agar hasil lebih lembut dibanding dada ayam.
- Jangan terlalu lama memasak agar tekstur tetap juicy.
- Bisa dikukus sebagai alternatif lebih sehat.
- Sajikan dengan saus sambal atau saus favorit.

Dumpling tanpa kulit ini jadi solusi praktis saat ingin makan enak tanpa banyak bahan. Teksturnya tetap juicy dengan rasa gurih yang memuaskan.

Dikutip dari @namichilie, inovasi sederhana ini membuktikan bahwa dumpling tetap bisa dinikmati tanpa kulit pangsit. Cocok untuk menu cepat, sehat, dan tetap lezat di rumah. Yuk, coba sekarang!

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore