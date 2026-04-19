Laper Saat Malam? Ini 14 Kuliner di Solo saat Gelap Tiba, dari Angkringan hingga Gudeg yang Mengenyangkan

JawaPos.com – Mencari makan di tengah malam yang sejuk Kota Solo selalu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh setiap pelancong.

Ragam kekayaan kuliner yang tersedia di setiap sudut jalan menawarkan cita rasa yang begitu memikat dan autentik.

Menikmati suasana malam sambil menyantap hidangan khas seperti gudeg atau bercengkerama di angkringan memberikan pengalaman yang mendalam.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Minggu (19/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner malam enak di Solo dari angkringan hingga gudeg.

1. Diamond café

Restoran ini menyajikan aneka hidangan mulai dari masakan Cina, Eropa, hingga ragam dimsum yang sangat menggugah selera kamu.

Menu dimsum seperti Hakkau menjadi primadona yang paling sering dicari oleh para pengunjung karena rasanya yang sangat autentik.

Kedai ini berlokasi di area strategis dan melayani pelanggan selama 24 jam penuh setiap harinya dengan harga sangat terjangkau.

2. Sate kere yu rebi