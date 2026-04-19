9 Spot Kuliner Tengkleng Terenak di Solo dengan Tulang Sum-sum Empuk dan Kuah yang Nampol

JawaPos.com – Kota ini menyimpan kekayaan rasa yang tak terbatas, terutama saat kamu menjelajahi setiap sudut jalanannya yang bersejarah.

Mencicipi ragam tengkleng autentik adalah agenda wajib bagi siapa pun yang ingin merasakan pengalaman Solo yang sesungguhnya.

Kelezatan kuah rempah yang meresap hingga ke tulang akan membuat petualangan kuliner kamu menjadi momen yang sulit untuk dilupakan.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Nagan Tour pada Minggu (19/4), berikut sembilan rekomendasi tempat kuliner tengkleng enak di Solo.

1. Tengkleng klewer bu edi

Kedai legendaris ini telah menjadi favorit masyarakat sejak tahun 1970-an dengan ciri khas penyajian menggunakan daun pisang pincuk.

Kamu bisa menikmati kuah gurih di Jalan DR Radjiman, Kauman, yang buka setiap hari mulai pukul 11.00 sampai 16.00 WIB.

Satu porsi hidangan istimewa ini ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, yakni mulai dari 25 ribu rupiah saja.

2. Tengkleng bu pon