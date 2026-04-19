9 Spot Kuliner Tengkleng Terenak di Solo dengan Tulang Sum-sum Empuk dan Kuah yang Nampol

Rekomendasi tempat kuliner tengkleng enak di Solo. / Freepik
JawaPos.com – Kota ini menyimpan kekayaan rasa yang tak terbatas, terutama saat kamu menjelajahi setiap sudut jalanannya yang bersejarah.
Mencicipi ragam tengkleng autentik adalah agenda wajib bagi siapa pun yang ingin merasakan pengalaman Solo yang sesungguhnya.
Kelezatan kuah rempah yang meresap hingga ke tulang akan membuat petualangan kuliner kamu menjadi momen yang sulit untuk dilupakan.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Nagan Tour pada Minggu (19/4), berikut sembilan rekomendasi tempat kuliner tengkleng enak di Solo.
Baca Juga: 7 Tempat Kuliner Solo Sajikan Nasi Liwet Tradisional, dengan Lauk Lengkap dan Rasa yang Sedap
1. Tengkleng klewer bu edi
Kedai legendaris ini telah menjadi favorit masyarakat sejak tahun 1970-an dengan ciri khas penyajian menggunakan daun pisang pincuk.
Kamu bisa menikmati kuah gurih di Jalan DR Radjiman, Kauman, yang buka setiap hari mulai pukul 11.00 sampai 16.00 WIB.
Satu porsi hidangan istimewa ini ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, yakni mulai dari 25 ribu rupiah saja.
2. Tengkleng bu pon
Warung ini menyediakan varian isi yang sangat lengkap mulai dari iga, sumsum, hingga bagian kepala kambing yang khas.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT