Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
15 April 2026, 21.28 WIB

Gurihnya Legendaris! Rekomendasi Salah Satu Street Food Khas Sidoarjo, Lontong Kupang dengan Kerang Melimpah dan Petis yang Bikin Nagih

Ilustrasi lontong kupang/YouTube @riasukmawijaya

JawaPos.com - Menjelajah kota Sidoarjo terasa belum lengkap tanpa mencicipi aneka kuliner khasnya.

Kuliner di Sidoarjo terkenal dengan harganya yang ramah dikantong, bercita rasa gurih dan pedas yang menggugah selera. 

Sebagai salah satu daerah penghasil petis, ikan bandeng, dan juga kerang, ketiga bahan ini menjadi ciri khas yang tidak terpisahkan dari berbagai olahan hidangan khas Sidoarjo.

Bagi anda yang sedang ingin berburu wisata kuliner di kota Sidoarjo, berikut daftar pilihan makanan yang khas,  otentik, dan ramah di kantong.

Merangkum informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya berikut beberapa kuliner kota Sidoarjo yang wajib anda coba. 

Lontong kupang merupakan makanan khas Kota Sidoarjo. Lontong kupang terdiri dari potongan lontong, bawah merah goreng, petis sidoarjo, cabai rawit, bawang putih uleg, serta siraman kupang beserta kuahnya (kerang putih).

Lontong kupang di sini memiliki ukuran kerang yang besar-besar dan berlimpah. Lontong kupang biasanya disajikan bersama sate kerang, lentho, dan juga es degan. 

Rawon menjadi makanan khas Jawa Timur. Namun, kurang afdol rasanya jika ke Sidoarjo tidak mencoba rawon Gajah Mada.

keistimewaan rawon gajah mada terletak pada potongan daging yang tebal dan empuk, dengan cita rasa yang seimbang pada sentuhan rasa manis.  

Sop buntut Sidoarjo menjadi kuliner yang juga tidak boleh terlewatkan. Sop buntut ini memiliki cita rasa gurih dengan aroma rempah yang khas.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore