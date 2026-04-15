Gurihnya Legendaris! Rekomendasi Salah Satu Street Food Khas Sidoarjo, Lontong Kupang dengan Kerang Melimpah dan Petis yang Bikin Nagih

Ilustrasi lontong kupang/YouTube @riasukmawijaya
JawaPos.com - Menjelajah kota Sidoarjo terasa belum lengkap tanpa mencicipi aneka kuliner khasnya.
Kuliner di Sidoarjo terkenal dengan harganya yang ramah dikantong, bercita rasa gurih dan pedas yang menggugah selera.
Sebagai salah satu daerah penghasil petis, ikan bandeng, dan juga kerang, ketiga bahan ini menjadi ciri khas yang tidak terpisahkan dari berbagai olahan hidangan khas Sidoarjo.
Bagi anda yang sedang ingin berburu wisata kuliner di kota Sidoarjo, berikut daftar pilihan makanan yang khas, otentik, dan ramah di kantong.
Merangkum informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya berikut beberapa kuliner kota Sidoarjo yang wajib anda coba.
Kupang lontong Jalan 62 Mojopahit
Lontong kupang merupakan makanan khas Kota Sidoarjo. Lontong kupang terdiri dari potongan lontong, bawah merah goreng, petis sidoarjo, cabai rawit, bawang putih uleg, serta siraman kupang beserta kuahnya (kerang putih).
Lontong kupang di sini memiliki ukuran kerang yang besar-besar dan berlimpah. Lontong kupang biasanya disajikan bersama sate kerang, lentho, dan juga es degan.
Rawon Gajah Mada
Rawon menjadi makanan khas Jawa Timur. Namun, kurang afdol rasanya jika ke Sidoarjo tidak mencoba rawon Gajah Mada.
keistimewaan rawon gajah mada terletak pada potongan daging yang tebal dan empuk, dengan cita rasa yang seimbang pada sentuhan rasa manis.
Sop Buntut Sidoarjo
Sop buntut Sidoarjo menjadi kuliner yang juga tidak boleh terlewatkan. Sop buntut ini memiliki cita rasa gurih dengan aroma rempah yang khas.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja