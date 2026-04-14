Nola Amalia Rosyada
14 April 2026, 23.25 WIB

Resep Healthy Juicy Chicken Breast, Dada Ayam Empuk dan Anti Kering

Potret healthy chicken breast yang juicy dan cocok untuk diet. (Sumber: instagram.com/@bakingrumahan)

JawaPos.com - Dada ayam sering menjadi pilihan utama bagi yang ingin menjalani pola makan sehat karena tinggi protein dan rendah lemak. Namun, tantangan terbesar dalam mengolah dada ayam adalah teksturnya yang mudah kering dan alot jika tidak dimasak dengan benar.

Dilansir dari @bakingrumahan, resep healthy juicy chicken breast ini menawarkan cara praktis untuk menghasilkan daging ayam yang tetap empuk, juicy, dan lezat tanpa teknik yang rumit. Cocok untuk menu diet, makan siang, atau lauk sehat sehari-hari di rumah.

Bahan-bahan:
300 gram dada ayam
3 sendok makan susu
Bumbu kering (opsional, bisa hanya garam dan lada)

Cara Membuat:
1. Potong dada ayam sesuai selera, bisa dibelah tipis agar lebih cepat matang dan bumbu meresap.
2. Masukkan ayam ke dalam wadah, lalu tambahkan susu.
3. Beri bumbu kering sesuai selera, seperti garam dan lada.
4. Aduk hingga semua bagian ayam terbalut rata dengan bumbu.
5. Diamkan atau marinasi selama maksimal 2 jam agar bumbu meresap.
6. Panaskan pan dengan api sedang tanpa perlu banyak minyak.
7. Masak ayam selama kurang lebih 5-10 menit, balik sesekali hingga matang merata.
8. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Tips Agar Tetap Juicy:
- Jangan memasak terlalu lama agar tekstur ayam tidak kering.
- Gunakan api sedang supaya matang merata hingga ke dalam.
- Marinasi dengan susu membantu melembutkan serat daging.

Healthy juicy chicken breast ini bisa menjadi solusi bagi kamu yang ingin menikmati menu sehat tanpa mengorbankan rasa. Teksturnya yang lembut dan juicy membuat hidangan ini tetap nikmat meski dimasak dengan cara sederhana.

Menurut @bakingrumahan, kunci utama dalam memasak dada ayam adalah waktu memasak yang tepat dan proses marinasi yang cukup. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan hasil ayam yang empuk, lezat, dan tentunya lebih sehat untuk dikonsumsi sehari-hari.
Editor: Novia Tri Astuti
