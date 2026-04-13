Resep Bakso Goreng Ayam Anti Kopong, Renyah di Luar Lembut di Dalam



JawaPos.com - Bakso goreng menjadi salah satu camilan favorit yang tak pernah gagal menggugah selera. Teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam membuatnya cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai teman santai maupun lauk pendamping nasi.

Namun, tantangan yang sering dihadapi saat membuat bakso goreng adalah hasilnya yang kopong atau terlalu keras.



Dilansir dari @lelystaste, resep bakso goreng ayam ini hadir sebagai solusi bagi kamu yang ingin mendapatkan hasil padat berisi, tidak kopong, dan tetap empuk.

Dengan perpaduan bahan yang pas serta teknik yang tepat, kamu bisa membuat bakso goreng ala rumahan dengan rasa yang tak kalah dari yang dijual di luar.



Bahan-bahan:

3 siung bawang merah, digoreng

3 siung bawang putih, digoreng

400 gram daging ayam fillet (dada atau paha)

1 butir telur

1 sendok teh garam

1 sendok teh kaldu bubuk

1 sendok teh gula

1/2 sendok teh lada

2 sendok teh baking powder

1 sendok teh kecap ikan

30 gram tepung terigu

120 gram tepung tapioka

60 ml air es



Cara Membuat:

1. Haluskan daging ayam bersama bawang merah dan bawang putih goreng hingga benar-benar lembut.

2. Masukkan telur, garam, kaldu bubuk, gula, lada, baking powder, dan kecap ikan. Haluskan kembali hingga tercampur rata.

3. Tambahkan tepung terigu dan tepung tapioka ke dalam adonan. Aduk hingga merata.

4. Tuangkan air es sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan menjadi lembut dan bisa dibentuk.

5. Panaskan minyak dengan api sedang.

6. Ambil adonan menggunakan sendok atau tangan, lalu bentuk bulat sesuai selera.

7. Goreng bakso hingga mengembang dan berwarna kuning keemasan. Pastikan menggoreng dengan api sedang agar matang merata.

8. Angkat dan tiriskan.



Tips Anti Kopong:

- Gunakan air es agar adonan tetap dingin dan menghasilkan tekstur lebih padat.

- Jangan menggoreng dengan api terlalu besar supaya bagian dalam matang sempurna.

- Aduk adonan hingga benar-benar kalis dan tercampur rata.



Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa membuat bakso goreng ayam yang tidak kopong dan memiliki tekstur sempurna. Resep ini sangat cocok dijadikan camilan keluarga atau bahkan ide jualan karena rasanya yang gurih dan disukai banyak orang.



Dikutip dari @lelystaste, kunci utama dari bakso goreng yang berhasil terletak pada komposisi bahan dan teknik pengolahan yang tepat. Jadi, jangan ragu untuk mencoba resep ini di rumah dan rasakan sendiri kelezatannya!