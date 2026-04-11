Buat Teman Nongkrong, Ini 18 Kuliner Terang bulan di Surabaya dengan Topping Komplit dan Rasa yang Legit

JawaPos.com – Kota Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner terang bulan yang sayang untuk dilewatkan begitu saja.

Dari yang sederhana hingga premium, kuliner martabak dan terang bulan di Surabaya terus berkembang dengan berbagai inovasi rasa dan topping.

Setiap sudut kota Surabaya seperti berlomba menghadirkan kuliner terang bulan dengan ciri khas masing-masing yang menggugah selera.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Sabtu (11/4), berikut 18 rekomendasi tempat kuliner terang bulan di Surabaya.

1. Martabak & Terang Bulan Volcano

Berlokasi di Jalan Tidar, Sawahan, tempat ini selalu ramai pembeli dan dikenal dengan topping mozzarella yang meleleh di atas setiap potongan martabaknya.

Tersedia berbagai varian isian seperti jamur dan daging sapi yang menjadikan cita rasanya semakin kaya dan lezat.

2. Go Brothers