12 Restoran Jepang di Malang Terbaik bak Negeri Sakura, Ada Sushi dan Ramen Paling Nendang

JawaPos.com – Malang menyimpan banyak pilihan restoran Jepang yang menyajikan ramen, sushi, dan berbagai hidangan khas negeri sakura lainnya.

Dari kafe bergaya modern hingga kedai bernuansa autentik Jepang, restoran Jepang di Malang hadir dengan menu yang beragam dan harga bersahabat.

Bagi kamu yang sedang mencari pengalaman kuliner ala Jepang di Malang, daftar restoran berikut bisa jadi panduan yang tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Ongis Travel pada Jumat (10/4), berikut 12 rekomendasi restoran Jepang terbaik di Malang.

1. Fuji Japanese Cafe

Kafe ini berlokasi di Jalan Raya Tidar Nomor 16, Gading Kasri, Sukun, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00.

Menu yang tersedia sangat beragam, mulai dari Gyudon, Dorry Katsu, Salmon Teriyaki Hotplate, Rice Bowl, Edamame, Jellyfish, hingga aneka sushi.

Keunikan tempat ini adalah tersedianya hot cappuccino dengan biji kopi dari Amerika yang bisa dicetak dengan foto sesuai permintaan di atas sajian kopi.

2. Peco Peco Sushi