Berburu Rawon di Malang, Ini 8 Rekomendasi Terbaik dengan Cita Rasa Khas, Kuah Kental hingga Daging Empuk

JawaPos.com – Malang menyimpan deretan kuliner rawon legendaris yang sudah bertahan puluhan tahun dan tetap digemari hingga kini.

Dari warung sederhana hingga depot yang selalu ramai, kuliner rawon di Malang hadir dengan cita rasa khas yang sulit dilupakan.

Bagi kamu yang sedang merencanakan wisata kuliner rawon di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Singosari Bolu Malang pada Jumat (10/4), berikut delapan rekomendasi kuliner rawon terenak di Malang.

1. Rawon Rampal

Warung rawon legendaris ini berdiri sejak tahun 1957 dan berlokasi di Jalan Panglima Sudirman Nomor 71A, Klojen, Blimbing, buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 13.30.

Keistimewaannya ada pada cara memasak yang masih menggunakan tungku kayu bakar, menghasilkan aroma khas yang sulit ditemukan di tempat lain.

Selain nasi rawon, tersedia pula menu lain seperti Nasi Campur Daging, Nasi Campur Babat, Nasi Soto, dan Nasi Pecel, dengan harga mulai Rp 50.000 hingga Rp 75.000.

2. Rawon Brintik