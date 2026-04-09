Menu Diet Sehat: Pepes Daging Jamur Tiram Kaya Rempah, Masakan Jawa Sehat Praktis dan Lezat Tanpa Minyak

Ilustrasi pepes daging jamur tiram (Instagram @nia.maruf)
JawaPos.com - Jika Anda sedang mencari menu sehat tanpa minyak namun tetap kaya rasa, pepes daging jamur tiram bisa jadi pilihan terbaik.
Perpaduan daging sapi dan jamur tiram yang dibumbui rempah lengkap, lalu dikukus dalam balutan daun pisang, menghasilkan hidangan tradisional dengan cita rasa gurih, harum, dan khas Jawa.
Pepes merupakan salah satu teknik memasak khas Nusantara yang terkenal sehat karena tidak menggunakan minyak.
Proses memasak dengan cara dikukus membuat nutrisi bahan tetap terjaga, sekaligus menghasilkan rasa yang lebih alami dan meresap.
Dalam resep kali ini, pepes dipadukan dengan daging sapi dan jamur tiram. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan tekstur yang unik—lembut dari daging dan kenyal dari jamur.
Yuk simak cara membuat pepes daging jamur tiram dengan kelezatan paripurnanya seperti dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.
Bahan Utama:
- 500 gram daging sapi bagian dalam, iris tipis
- 300 gram jamur tiram, suwir
- Daun pisang secukupnya untuk membungkus
- Daun salam secukupnya
- 2 ikat daun kemangi
- 3 sendok teh garam
- 2 sendok teh gula pasir
- 2 sendok teh ketumbar bubuk
- 1 sendok teh jinten bubuk
Baca Juga:4 Weton yang Diramalkan Bakal Punya Rezeki Istimewa di Tahun 2026, Siap-Siap Ganti Kendaraan Baru
Bumbu Halus:
- 125 gram bawang merah
- 50 gram bawang putih
- 100 gram cabai merah besar
- 50 gram cabai keriting merah
- 25 gram cabai rawit
- 15 gram jahe
- 20 gram lengkuas
- 2 batang serai
- 15 gram kunyit
- 2 buah tomat merah
- 6 butir kemiri sangrai
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven