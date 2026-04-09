12 Oleh-Oleh Khas Gresik yang Wajib Kamu Borong Sebelum Pulang, Dari Kuliner Pudak hingga Bonggolan

JawaPos.com – Gresik menyimpan kekayaan oleh-oleh yang beragam, dari kudapan tradisional berbahan tepung beras hingga kerajinan tangan bermotif khas yang menjadi kuliner dan produk ikonik kota ini.

Setiap oleh-oleh Gresik punya cerita dan keistimewaan tersendiri yang membuatnya selalu diburu wisatawan maupun warga lokal sebagai buah tangan pilihan.

Dari yang bisa dimakan langsung hingga yang bisa dijadikan hiasan rumah, pilihan oleh-oleh Gresik sangat lengkap untuk semua selera dan kebutuhan.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Nahwa Tour pada Kamis (9/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner oleh-oleh khas dari Gresik.

1. Pudak

Pudak adalah oleh-oleh paling ikonik dari Gresik yang dibuat dari tepung beras, gula jawa, dan santan berkualitas, dengan beberapa varian yang menggunakan sagu sebagai bahan dasarnya.

Ciri khasnya terletak pada pembungkus berupa pelepah daun pinang yang memberikan tampilan unik sekaligus aroma alami yang khas pada setiap gigitannya.

Rasanya manis dengan tekstur yang khas dan harganya relatif terjangkau, menjadikan pudak pilihan buah tangan yang paling banyak dibeli wisatawan saat berkunjung.