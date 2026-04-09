Resep Telur Kriwil Tomat: Versi Gurih Asem yang Bikin Nagih

Potret telur kriwil tonat dengan saus gurih asem segar. (Sumber: instagram.com/@gio.mci10) JawaPos.com - Kalau biasanya telur tomat identik dengan versi Chinese yang lembut dan creamy, kali ini ada versi yang beda banget dan nggak kalah enak yakni Telur Kriwil Tomat ala @gio.mci10.

Sesuai namanya, tekstur telurnya dibuat “kriwil” alias berserat-serat, jadi lebih bertekstur dan terasa lebih “niat” saat dimakan.



Menu ini cocok banget buat buka puasa atau sahur, karena rasanya lengkap: gurih, manis, dan asem segar dari tomat. Bahkan di caption-nya dibilang, ini bukan tipe telur lembut, tapi yang lebih berkarakter dan justru itu yang bikin beda.

Apalagi sausnya kental dan meresap, dijamin bikin nasi cepat habis. Inspirasi dari hidangan ini juga datang dari @teefoodd, tapi dimodifikasi dengan sentuhan lokal yang lebih bold di rasa.

Perpaduan saus tomat, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen menghasilkan aroma yang wangi banget, sementara gula dan tomat memberikan keseimbangan rasa yang pas.



Yang menarik, teknik membuat telur kriwil ini jadi kunci utama. Telur dimasak dengan cara diaduk hingga membentuk serat-serat, bukan didadar biasa. Hasilnya? Lebih crispy di beberapa bagian, tapi tetap lembut di dalam.



Bahan-bahan

Telur ayam (sesuai kebutuhan)

2 siung bawang putih (cincang)

1 batang daun bawang (iris)

2 buah tomat merah (potong-potong)

3 sdm saus tomat

1 sdm saus tiram

1 sdm minyak wijen

2 sdm gula

2 sdm kecap asin

20 ml air

1 sdm maizena (larutkan dengan sedikit air)





Cara Membuat

1. Buat Telur Kriwil

Kocok telur secukupnya, lalu goreng di minyak panas sambil terus diaduk hingga membentuk serat-serat (kriwil). Masak sampai matang dan sedikit kecoklatan. Angkat dan sisihkan.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum. Masukkan daun bawang, aduk sebentar.

3. Masukkan Tomat

Tambahkan potongan tomat, masak hingga sedikit layu dan mengeluarkan air.

4. Buat Saus

Masukkan saus tomat, saus tiram, minyak wijen, gula, dan kecap asin. Tambahkan air, lalu aduk rata.

5. Kentalin Saus

Tuang larutan maizena, masak hingga saus mengental dan mengkilap.

6. Campurkan Telur

Masukkan telur kriwil ke dalam saus, aduk hingga semua bagian terbalut sempurna.

7. Sajikan

Masak sebentar hingga meresap, lalu angkat dan siap disajikan hangat.





Tips Biar Makin Enak

- Gunakan api besar saat membuat telur kriwil biar teksturnya lebih keluar

- Jangan terlalu lama masak tomat supaya tetap ada rasa fresh

- Bisa tambahkan cabai kalau suka pedas

- Menu ini cocok banget buat kamu yang butuh masakan cepat tapi tetap enak dan berkarakter.

Dengan bahan sederhana dan waktu masak yang singkat, kamu sudah bisa bikin lauk yang rasanya seperti masakan restoran rumahan.



Perpaduan telur yang kriwil dengan saus tomat yang gurih asem ini benar-benar comfort food sejati. Apalagi dimakan dengan nasi hangat, simple tapi memuaskan.



Jadi, kalau lagi bingung mau masak apa untuk buka atau sahur, resep ini bisa jadi andalan. Praktis, hemat, tapi tetap istimewa di rasa.