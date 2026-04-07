Nola Amalia Rosyada
08 April 2026, 02.03 WIB

Resep Nasi Gila Ala Abang-Abang: Gurih, Pedas, dan Super Nendang!

Potret nasi gila ala abang kaki lima dengan bumbu pedas gurih dan topping lengkap. (Sumber: instagram.com/@melisasoetjipto)

JawaPos.com - Siapa yang nggak kenal nasi gila? Menu kaki lima yang satu ini selalu jadi favorit karena topping-nya yang melimpah dan rasanya yang kuat. Mulai dari bakso, sosis, telur, sampai sayuran, semuanya dimasak jadi satu dengan bumbu khas yang bikin nagih.

Seperti yang dibagikan oleh @melisasoetjipto, “save resep Nasi Gila ala abang2! sekalian pakai wok baru aku, yang bisa dipakai high heat…” kunci dari rasa autentik nasi gila memang ada di teknik memasaknya, terutama penggunaan api besar supaya aroma “wok hei” keluar maksimal.

“Ternyata bikin sendiri pun bisa seenak abang-abang, asal teknik dan bumbunya pas!” ujar @melisasoetjipto dalam unggahan resep nasi gila tersebut.

 
Bumbu Halus
10 siung bawang merah
7 siung bawang putih
3 buah cabai merah besar
3 buah cabai rawit merah (sesuaikan level pedas)

Bahan Utama
4 lembar daun jeruk
3 butir telur ayam
3 pcs smoked sausage (iris)
5 butir bakso (iris)
Sayur caisim
Kol secukupnya
3 sdt kaldu bubuk
2 sdm saus sambal
1 sdt garam
1/2 sdt merica bubuk
2 sdm kecap manis
1 batang daun prei

Cara Membuat
1. Haluskan Bumbu
Blender atau ulek semua bahan bumbu halus hingga benar-benar lembut agar rasa meresap sempurna.
2. Tumis dengan Api Besar
Panaskan minyak di wajan (lebih mantap pakai wok), lalu tumis bumbu halus bersama daun jeruk sampai harum dan matang.
3. Masukkan Protein
Tambahkan irisan sosis dan bakso, aduk hingga sedikit kecokelatan.
4. Orak-arik Telur
Geser bahan ke sisi wajan, lalu masukkan telur. Orak-arik hingga matang, baru campur dengan bahan lain.
5. Tambahkan Sayuran
Masukkan caisim dan kol, aduk cepat supaya tetap crunchy.
6. Bumbui
Tambahkan kaldu bubuk, garam, merica, saus sambal, dan kecap manis. Aduk rata hingga semua bahan tercampur sempurna.
7. Finishing
Masukkan irisan daun prei, aduk sebentar lalu angkat.

Sajikan nasi putih hangat di piring, lalu siram dengan tumisan nasi gila di atasnya. Bisa ditambah topping seperti kerupuk, acar, atau telur ceplok biar makin mantap!

Tips Biar Makin Enak
- Gunakan api besar supaya dapat aroma khas seperti di kaki lima
- Jangan terlalu lama masak sayur agar tetap segar dan renyah
- Tambahkan sedikit margarin di akhir untuk rasa lebih gurih

Nasi gila ini cocok banget buat menu praktis di rumah tapi tetap berasa seperti beli di abang-abang. Rasanya kuat, isinya lengkap, dan pastinya bikin kenyang maksimal!
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
