Nola Amalia Rosyada
08 April 2026, 01.32 WIB

Resep Soto Lamongan Oseng: Versi Lebih Sehat, Tetap Gurih dan Segar

Potret soto lamongan oseng yang lebih sehat tanpa kuah. (Sumber: instagram.com/@devyanastasia)

JawaPos.com - Soto Lamongan biasanya identik dengan kuah kuning gurih yang kaya rempah. Tapi kali ini ada versi unik yang lebih praktis dan cenderung lebih sehat, yaitu soto lamongan oseng. Tanpa kuah, hidangan ini tetap menghadirkan cita rasa khas soto, namun dengan cara masak yang lebih simpel dan cocok untuk kamu yang ingin mengurangi konsumsi minyak atau garam.


Seperti dibagikan oleh @devyanastasia, “SOTO LAMONGAN OSENG, yang pastinya lebih sehat! Dan bener2 enak banget!”. Dari pernyataan ini, terlihat bahwa meskipun dimodifikasi, rasa dari hidangan ini tetap memuaskan dan layak dicoba sebagai alternatif menu sehari-hari.

Menariknya, resep ini tetap mempertahankan bumbu khas soto seperti kunyit, ketumbar, dan kemiri, sehingga aroma dan rasanya tetap “soto banget”. Hanya saja, teknik memasaknya diubah menjadi ditumis (oseng), bukan berkuah.
 

Bahan Utama
250 gram dada ayam rebus (suwir)
1/4 buah kol (iris)
2 buah tomat (potong dadu)
50 gram tauge
5 buah cabai rawit merah (iris)
3 buah cabai rawit hijau (iris)
1 batang daun bawang (iris)
1/2 buah jeruk limau
1/2 sdt garam
1/4 sdt lada

Bumbu Halus
1 ruas kunyit
5 siung bawang putih
5 siung bawang merah
1 butir kemiri
1 sdt ketumbar
1 ruas jahe

Bahan Tambahan
1 sdm bawang goreng
1 butir telur rebus
Daun bawang iris secukupnya

Cara Membuat
1. Siapkan Ayam
Rebus dada ayam hingga matang, lalu suwir-suwir dan sisihkan.
2. Tumis Bumbu Halus
Haluskan semua bumbu, lalu tumis hingga harum dan matang sempurna agar tidak langu.
3. Masukkan Bahan Utama
Tambahkan ayam suwir, kol, dan tauge ke dalam tumisan. Aduk hingga tercampur rata.
4. Tambahkan Sayuran & Cabai
Masukkan tomat serta irisan cabai merah dan hijau. Aduk kembali.
5. Bumbui
Tambahkan garam, lada, dan perasan jeruk limau. Aduk hingga semua bahan meresap.
6. Finishing
Masukkan daun bawang, aduk sebentar lalu angkat.
7. Penyajian
Sajikan di piring, lalu tambahkan topping seperti bawang goreng, irisan daun bawang, dan telur rebus.

Di caption-nya juga disebutkan, “Kalau mau di kuahin ya monggo…”, yang artinya resep ini fleksibel banget. Kamu bisa tetap menikmatinya sebagai oseng atau menambahkan sedikit air untuk versi berkuah ringan.

Soto lamongan oseng ini cocok untuk kamu yang ingin makan enak tapi tetap mindful dengan kesehatan. Rasanya tetap kaya rempah, segar dari jeruk limau, dan sedikit pedas dari cabai, kombinasi yang bikin nafsu makan naik!

Menu ini juga praktis untuk sehari-hari karena tidak memerlukan proses yang terlalu lama. Cocok jadi ide masakan sehat tanpa harus mengorbankan rasa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
