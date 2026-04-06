Nola Amalia Rosyada
06 April 2026, 21.47 WIB

Resep Dendeng Baracik: Olahan Daging Khas Sumatra Barat yang Gurih, Segar, dan Pedas Menggoda

Potret dendeng baracik khas Sumatra Barat yang gurih dengan sambal segar. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)

JawaPos.com - Kalau ngomongin masakan khas Sumatra Barat, biasanya yang langsung terlintas adalah rendang atau sate padang. Padahal, ada satu hidangan yang nggak kalah enak tapi masih underrated, yaitu dendeng baracik. Menu ini menawarkan kombinasi rasa yang unik, gurih dari daging, aroma khas minyak kelapa, serta sambal segar yang pedas dan sedikit asam.


Dendeng baracik berbeda dari dendeng kering pada umumnya. Teksturnya cenderung lebih juicy karena tidak digoreng hingga kering, melainkan dipanggang setelah direbus. Lalu disajikan dengan sambal segar (baracik) yang membuat rasanya makin “hidup” di setiap gigitan.

Seperti yang dibagikan oleh @martinpraja, “Masakan khas Sumatra Barat yang underrated, rasanya gurih aroma kelapanya nendang, seger dan pedesnya sambel bikin kombinasi rasa yang MANTAP KALI! deskripsi ini benar-benar menggambarkan karakter kuat dari hidangan ini.

Bahan 1 (Daging)
500 gram daging khas dalam
4 siung bawang putih
3 cm jahe
1 sdt ketumbar
1 batang serai
2 lembar daun salam
5 cm lengkuas
2 sdm garam
1 sdm MSG (opsional)
1,5 liter air

Bahan 2 (Sambal Baracik)
5 buah cabai hijau keriting
3 buah tomat hijau
1 buah tomat merah
10 siung bawang merah
2-3 buah jeruk limau
1/2 sdt garam
1/2 sdt MSG (opsional)
Minyak kelapa secukupnya

Cara Pembuatan
1. Rebus Daging
Masukkan daging ke dalam panci bersama bawang putih, jahe, ketumbar, serai, daun salam, lengkuas, garam, dan MSG. Rebus dengan api kecil selama kurang lebih 45 menit hingga daging empuk dan bumbu meresap.
2. Pipihkan Daging
Angkat daging, lalu pukul atau tumbuk hingga melebar. Proses ini penting untuk memberikan tekstur khas dendeng serta memperluas permukaan agar bumbu lebih terasa.
3. Panggang Daging
Panaskan sedikit minyak kelapa, lalu panggang daging hingga bagian luarnya kecokelatan dan sedikit kering, namun tetap juicy di dalam.
4. Buat Sambal Baracik
Iris atau ulek kasar cabai, tomat, dan bawang merah. Masukkan ke dalam wadah, lalu tambahkan perasan jeruk limau, garam, dan MSG. Aduk hingga tercampur rata.
5. Penyajian
Campurkan daging dengan sambal baracik, atau sajikan sambal di atas daging sesuai selera. Hidangkan hangat agar aromanya lebih keluar.

Dendeng baracik adalah bukti bahwa masakan tradisional Indonesia punya banyak hidden gem yang belum banyak dikenal. Perpaduan teknik rebus, panggang, dan sambal segar membuat hidangan ini kaya rasa dan tekstur.

Menu ini cocok disantap dengan nasi hangat, apalagi saat makan bersama keluarga. Selain itu, resep ini juga bisa jadi inspirasi untuk kamu yang ingin mencoba masakan khas daerah dengan cita rasa autentik.

Kalau kamu pencinta makanan pedas dan gurih, dendeng baracik ini wajib banget masuk daftar menu yang harus dicoba!

Editor: Setyo Adi Nugroho
