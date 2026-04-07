11 Gado-Gado Paling Diburu di Surabaya, Kuliner Klasik dengan Cita Rasa Autentik

JawaPos.com – Gado-gado adalah salah satu kuliner paling ikonik di Surabaya yang hadir dengan beragam karakter bumbu dan porsi di setiap warungnya.

Dari warung sederhana pinggir jalan hingga depot yang sudah puluhan tahun berdiri, gado-gado Surabaya selalu punya tempat tersendiri sebagai kuliner favorit warga kota.

Bumbu kacang yang gurih, isian yang melimpah, dan harga yang terjangkau menjadikan gado-gado kuliner yang tak pernah lekang oleh waktu di kota ini.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Lapis Pahlawan pada Selasa (7/4), berikut sebelas rekomendasi tempat kuliner gado-gado di Surabaya.

1. Gado-gado Arjuna Pak Satumin

Warung yang sudah berdiri sejak tahun 1970 ini menjadi salah satu penjual gado-gado paling legendaris di kawasan Sawahan.

Satu porsi gado-gadonya berisi lontong, kentang, tahu, tempe goreng, telur rebus, daun selada, kecambah, tomat, dan timun yang disiram saus kacang gurih khas racikan warung ini.

Selain gado-gado, tersedia pula menu lain seperti siomay, rujak cingur, batagor, nasi rawon, dan nasi campur yang bisa dipilih sesuai selera.